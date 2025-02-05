Некоторые из них могут удивить: кинолог назвала 12 самых умных пород собак

Специалист по поведению собак назвала 12 пород, которые, по ее мнению, являются самыми умными - и некоторые из них могут стать неожиданностью.

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Какие породы собак самые умные - кинолог назвала список / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие породы собак самые умные

Какую породу собаки взять для жизни в семье

Директор по вопросам поведения и дрессировки в Маринском гуманном обществе Дон Ковелл определила перечень собак, которые отличаются высоким интеллектом.

Хотя многие оценивают ум животного по его способности к обучению и выполнению команд, эксперт отмечает, что интеллект собаки - это не только дрессировка. Она отмечает, что служебные и пастушьи породы традиционно считаются самыми сообразительными, однако это не всегда делает их идеальными домашними любимцами. В то же время при условии надлежащего воспитания, эти "умные" собаки могут раскрыть свой потенциал на полную.

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Главред выяснил, какие есть самые умные породы собак.

Бордер-колли

Происходя из приграничных районов между Англией и Шотландией, бордер-колли изначально выводили для выпаса овец. Они отличаются неиссякаемой энергией и исключительной способностью к обучению, что ставит их на первое место среди самых умных собак, сообщает Express.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки широко используются как служебные собаки и являются надежными партнерами военных, полиции и служб безопасности, во многом благодаря острому чутью. Они отличаются высоким интеллектом и стали первыми собаками-поводырями.

Хотя при надлежащем воспитании эти собаки прекрасно подходят для домашнего содержания, они нуждаются в интенсивной физической и умственной нагрузке.

Шетландская овчарка

Шетландские овчарки, пушистые и трудолюбивые, имеют пастушьи навыки, подобные бордер-колли. Благодаря легкости в обучении они достигают значительных успехов в соревнованиях по ловкости и послушанию.

Пудель

Пудели славятся не только кудрявой шерстью, но и высоким интеллектом. Они прекрасно распознают человеческие эмоции и легко адаптируются к различным условиям.

Несмотря на популярность в дизайнерских скрещиваниях, их природная склонность к обучению делает их одними из лучших собак для освоения новых команд и трюков.

Доберман-пинчер

Доберман-пинчер - настоящий защитник, которого эксперты называют воплощением верности и бесстрашия. В то же время эти собаки являются удивительно нежными компаньонами.

Благодаря преданности и острому уму доберманы успешно служат в полиции, армии, спасательных операциях и даже выступают в роли терапевтических собак.

Ротвейлер

Ротвейлер - выносливый охранник с врожденным инстинктом защиты. Происходя из Германии, эта порода изначально использовалась для выпаса скота и перевозки грузов.

Как отмечает эксперт, ротвейлеры прекрасно справляются со служебными задачами в армии, полиции и на таможне, но также являются преданными членами семьи.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы - это образец доброжелательности, преданности и высокого интеллекта. Изначально они выводились как охотничьи собаки для апортировки дичи из воды, а их природная способность к обучению делает их отличными служебными собаками.

Мягкий характер ретриверов делает их идеальными для терапевтической работы и взаимодействия с людьми.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретриверы - универсальные собаки, которые легко адаптируются к различным задачам. Они прекрасно выполняют роль семейных любимцев, помощников охотников, поводырей и даже служебных собак для поиска запрещенных веществ.

Благодаря природному интеллекту и любви к вознаграждению лабрадоры обучаются легко и быстро.

Австралийская скотоводческая собака

Австралийские скотоводческие собаки появились в Великобритании еще в 1980-х годах и отличаются высоким интеллектом, что проявляется во внимательности, любознательности и пастушьих навыках.

Эксперты предостерегают, что эта порода имеет неисчерпаемую умственную и физическую энергию, поэтому владельцам следует обеспечивать им активное воспитание и тренировки, в частности в пастушьем деле или следопытстве.

Американский стаффордширский терьер

Амстаффы сочетают силу, ловкость и высокий уровень обученности. Благодаря сообразительности они легко поддаются дрессировке, а их настойчивость и решительность делают их отличными охранниками.

Австралийская овчарка

Австралийские овчарки славятся своими исключительными пастушьими способностями. Они чрезвычайно умны, преданные и имеют сильный инстинкт к работе со скотом.

Специалисты отмечают, что эти собаки идеально подходят для активных владельцев, но могут быть не лучшим выбором для людей с малоподвижным образом жизни.

Бладхаунд

Бладхаунды - спокойные и дружелюбные собаки, которые обладают уникальным нюхом, что делает их незаменимыми в поисково-спасательных операциях.

Они хорошо обучаются и прекрасно ладят с детьми, что делает их отличными компаньонами для семей.

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