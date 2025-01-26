Была почти в каждой квартире: для чего в хрущевках строили 'тайную комнату'

В хрущевках, которые стали символом советского домостроения, существовала "тайная комната", скрывавшая неочевидные, но практичные функции.

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Тещины комната - для чего в хрущевках строили тайную комнату / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему в СССР строили хрущевки

Для чего в хрущевках строили тайную комнату

Что такое тещиная комната в хрущевках

В советскую эпоху жилье строили с учетом максимальной функциональности и экономии пространства. Одним из интересных архитектурных решений стало небольшое помещение, которое можно найти почти в каждой квартире определенного типа. Оно имело разные названия и выполняло множество функций, в зависимости от потребностей жильцов. Главред выяснил, что такое "тещиная комната" и каково ее функциональное назначение.

Что такое тещиная комната - как называется темная комната в квартире

Профессиональный риелтор из Чернигова Сергей Нитченко в своей статье для журнала "BOOM" отмечает, что в хрущевках - квартирах советского образца, массово возведенных с конца 1950-х до 1980-х годов - часто можно было встретить загадочную комнату без окон и вентиляции.

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"В некоторых, особенно кирпичных, вариантах "хрущевок" были комнаты шириной чуть больше двух метров и глубиной в пять с половиной метров. Такая форма комнаты напоминала трубу. Чтобы как-то исправить пропорции, в глухом торце комнаты устраивали "стенной шкаф". Часто такое творение называли "тещина комната"", - отмечал он.

История создания хрущевок

"Хрущевки" были построены как временное решение для жилищного кризиса после Второй мировой войны. Архитекторы, стремясь создать максимально функциональные квартиры, предусматривали в планировке небольшие хозяйственные помещения.

"Хрущевки появились во время управления страной Никитой Хрущевым. Хрущевки строили как временное жилье со сроком эксплуатации около 25 лет. Но реальность показала, что ничто не бывает настолько постоянным, как временное. Они были настоящим счастьем для многих семей, которые после войны получили возможность иметь собственное жилье", - отметил Сергей Нитченко.

Однако эта временность стала постоянством: хрущевки до сих пор являются домами для многих украинцев. И хотя современные дома строят по другим стандартам, эти советские многоэтажки остались частью нашего архитектурного наследия.

Назначение тещиной комнаты - почему темную комнату называют тещиной

Архитекторы проектировали эту комнату как гардеробную или место для хранения сезонных вещей. Однако в условиях советского быта она приобрела другие функции.

"Часто в этом уголке ставили раскладной диван, превращая помещение в гостевую спальню. Если в семье были гости, например, теща, ей предоставляли именно это место", - указывают эксперты.

Также комнату использовали как кладовую. Отсутствие отопления и вентиляции создавало микроклимат, похожий на погребной, поэтому жители хранили здесь консервы, овощи, а также вещи, которые не использовали ежедневно.

Где находится тещиная комната - как называется самая тихая комната

"Тещины комната" стала символом советской практичности. Советский подход к архитектуре имел целью максимальную экономию пространства и материалов.

"Такая комната была решением извечной проблемы хранения вещей в малогабаритных квартирах. Советские люди приспосабливали ее под свои нужды, превращая в спальню, кладовую или гардеробную", - говорится в материале OBOZ.UA.

Даже сегодня эти помещения иногда переоборудуют в современные гардеробные или дополнительные функциональные зоны.

Как использовали "тайную комнату" в хрущевках

В разных квартирах это помещение служило по-разному. В больших семьях его часто превращали в спальню для одного из членов семьи. В то же время если места хватало, его могли оставить для хранения хозяйственных вещей.

"Отсутствие окон и приборов отопления делало микроклимат в этом помещении похожим на микроклимат в погребе, поэтому здесь удобно было хранить консервацию и запасы продуктов на зиму. Как правило поставщиками этих благ были родители новоиспеченных горожан, которые передавали своим детям продукты из своего хозяйства в селе. Отсюда и народное название помещения - "тещина комната", - говорится в материале издания.

Такая универсальность делала "тещину комнату" настоящей находкой для жителей малогабаритных "хрущевок". Она стала не только символом практичности, но и напоминанием об изобретательности советского образа жизни.

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Кто такой Сергей Нитченко Сергей Нитченко - опытный риелтор из Чернигова, который специализируется на рынке недвижимости города и области. Сергей работает в компании "AH RealHomе", которая помогает клиентам с продажей и выбором объекта недвижимости в Украине и за рубежом. Юридически сопровождает все виды сделок и проверок документов.

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