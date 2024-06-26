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Есть ужасное объяснение: почему в СССР не было туалетной бумаги - ответ историка

Юрий Берендий
26 июня 2024, 14:41
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Туалетную бумагу в СССР производили с 1969 года, однако большинство граждан так и не могли ее купить. Главред выяснил, почему в СССР не было туалетной бумаги.
Есть ужасное объяснение: почему в СССР не было туалетной бумаги - ответ историка
Почему в СССР не было туалетной бумаги - когда появилась туалетная бумага / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В Советском Союзе дефицит товаров, включая туалетную бумагу, был распространенным явлением. Потребности обычных граждан в СССР довольно часто оставались вне внимания партийной номенклатуры, поскольку основной акцент делался на тяжелую промышленность и военное производство. Потребительские товары, такие как туалетная бумага, не были в приоритете, что обуславливало их нехватку. О том, почему в СССР не было туалетной бумаги рассказал в видео на YouTube историк Александр Алферов.

Почему в СССР не пользовались туалетной бумагой

По словам Алферова, советская система не смогла производить советскую бумагу даже после того, как отправила человека в космос.

"Только в 1968 году, в ноябре, СССР приобрела два станка для изготовления бумаги туалетной в Великобритании. После этого "советы" начали производство, которое на самом деле начало производить более-менее мощное количество этого изделия, только в 70-х годах, когда начали строить другие заводы", - отмечает он.

Кроме того, историк отмечает, что для партийной номенклатуры туалетная бумага завозилась из Европы с начала 1930-х, однако такая роскошь была не доступна для обычных граждан страны советов.

"Кремлевские лидеры покупали туалетную бумагу за рубежом, и нам точно известно, что даже в 1930-х годах они ее покупали в Европе. Вот такая система Советского Союза", - резюмировал Алферов.

Смотрите видео о том, почему в СССР не было туалетной бумаги:

Когда появилась туалетная бумага

Общественный деятель, дипломат Дмитрий Чекалкин в своем Facebook отмечает, что туалетная бумага появилась в Соединенных Штатах в 1890 году. Однако, по его словам, свободно купить данное изделие можно было лишь в начале 1990-х.

"Это в Москве она появилась в 1969-м. А купить ее свободно стало можно только в 90-е. Спустя 100 лет. Да что туалетная бумага. Тот самый пресловутый советский "самый вкусный пломбир" и сгущенка отнюдь не созданы "гением советского народа", а производились по американской рецептуре и на американском оборудовании, которое Анастас Микоян заказал в Штатах. Микоян с группой товарищей по заданию партии и правительства съездил в 36 году в Штаты и там изучал американскую пищевую промышленность. Многое было перенято советской пищевой промышленностью. Хлебопекарные технологии, холодильное оборудование и многое другое", - отметил он.

Что известно о Дмитрии Чекалкине

Дмитрий Чекалкин - украинский переводчик, дипломат, шоумен, генеральный директор рекламного агентства "DIVA Production". Владеет украинским, английским, арабским, ивритом, испанским, французским,эфиопским, греческим и русским языками, сообщает Википедия.

Что использовали в СССР вместо туалетной бумаги

Историк Александр Алферов отмечает, что альтернативой туалетной бумаге для обычных граждан страны советов была газета "Правда".

"Что интересно, чем удовлетворяли потребности обычные люди, если не было туалетной бумаги? Конечно, газетой "Правда" - одним из печатных органов Центрального Комитета Куминистической партии", - отметил он.

Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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