Почему Украина отказалась от запрета противопехотных мин: в МИД дали объяснение

Украина отмечает неравенство ситуации из-за применения Россией противопехотных мин, что влияет на право на самооборону.

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Правительство принимает сложное политическое решение для обеспечения обороны государства и защиты граждан / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Украина прекратила выполнение обязательств по Оттавской конвенции

Россия не подписывала конвенцию и активно применяет противопехотные мины

Решение принято из-за необходимости обороны в условиях агрессии

Украина придерживалась положений Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин с 2005 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России, которая не подписывала этот документ и применяет такие мины с 2014 года, наша страна оказалась в неравных условиях.

"На момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - отметили в Министерстве иностранных дел. видео дня

В МИД напомнили, что несколько европейских стран также вышли из конвенции, чтобы эффективнее противостоять российской агрессии. Украина приняла "непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции".

"Этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства", - резюмировали в МИД.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

Ранее сообщалось о том, что россияне штурмуют на новом направлении. Продолжаются активные боевые столкновения в районе Доброполья, подчеркнул Александр Сырский.

Кроме того, Украинские военнослужащие контролируют большую часть островной зоны в пойме Днепра в Херсонской области и успешно отражают попытки российских оккупантов высадиться на них, сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

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Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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