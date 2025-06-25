РФ прорывается в опасной точке: в ОСУВ "Хортица" сделали важное заявление

Оккупанты используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

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Россия штурмует сразу несколько сел / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что происходит на фронте:

РФ активизирует наступление в районах Русин Яра, Полтавки, Попова Яра, Разино, Владимировки, Елизаветовки и Малиновки

Враг стремится вытеснить ВСУ с позиций у Миролюбовки, Сухого Яра, Лисовки, Удачного, Новониколаевки и Алексеевки

Российские войска усилили давление на Покровском направлении, где сейчас продолжаются интенсивные боевые действия. Согласно сообщению оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Силы обороны Украины держат оборону и останавливают попытки прорыва врага.

В то же время армия РФ активизировала наступательные действия в районах Русин Яра, Полтавки, Попова Яра, Разино, Владимировки, Елизаветовки и Малиновки.

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Кроме этого, российские силы пытались вытеснить ВСУ с оборонительных позиций вблизи Миролюбовки, Сухого Яра, Лисовки, Удачного, Новониколаевки и Алексеевки.

Оккупанты стремятся воспользоваться численным преимуществом для дальнейшего продвижения, однако украинские защитники оказывают стойкое сопротивление, не позволяя врагу продвинуться вперед.

Также обострилась ситуация на Новопавловском направлении, где штурмовые отряды армии РФ действовали в районах Веселого, Запорожья, Комара, Свободного Поля, Шевченко и Зеленого Поля.

Несмотря на натиск противника, украинские военные наносят ему существенные потери, сдерживая темпы вражеского наступления. Обстановка остается напряженной, боевые действия не прекращаются, а ВСУ продолжают удерживать свои позиции.

Новости Украины - что происходит на фронте

Как писал ранее Главред, российским оккупантам дали новую задачу. В ВСУ назвали летнюю цель РФ.

В то же время фиксируется определенное улучшение ситуации на Сумщине. Несмотря на то, что сложные бои продолжаются, среди оккупантов растет количество случаев дезертирства.

В то же время на Херсонщине солдаты РФ выступили против командования. Критическое недовольство вызвано, в частности, действиями командира бригады Эдуарда Шандуры, который "бросает людей на смерть".

Больше новостей о фронте:

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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