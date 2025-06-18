Сумщина, Запорожье и Херсон - лишь отвлечение: где будет наступать РФ летом

Военный обозреватель назвал самые горячие направления на летнюю кампанию российской армии.

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Оккупанты готовятся к боям за Константиновку и Покровск / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 отдельная танковая бригада

Ключевые тезисы обозревателя:

Целями летней наступательной кампании армии РФ являются Покровск, Константиновка и Купянск

Сумщина, Запорожье и Херсонщина могут использоваться как отвлекающие направления

Главные усилия армии РФ сосредоточены на Донецкой области, в частности в районах Константиновки и Покровска, а также в Харьковской области - вблизи Купянска. Военный обозреватель Василий Пехньо во время эфира телеканала Еспресо рассказал об основных направлениях наступления российских войск в рамках их летней кампании.

По словам Пехня, именно в Донецкой области оккупанты пытаются достичь ключевых оперативных целей:

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"Оккупанты в этой наступательной летней кампании будут пытаться захватить именно эти города. То есть, они хотят выйти на Константиновку и получить прямую дорогу на Славянск, срезать выступ возле Северска и попытаться охватить Покровск. Ведь пока сделать это очень непросто", - подчеркнул эксперт.

Купянск / Инфографика: Главред

Кроме Донбасса, аналитик акцентирует на том, что вражеские войска имеют планы активизировать бои в Купянске уже зимой.

"Приоритетом в этой летней кампании для них является Донбасс, далее - Купянск. По Купянщине есть амбиции врага развивать наступление. Все остальное - Сумщина, Запорожье и Херсонщина, могут быть отвлекающими направлениями", - пояснил он.

Таким образом, главная цель врага - захват стратегически важных городов в Донецкой области и подготовка к активным боевым действиям в районе Купянска, тогда как другие области могут использоваться как второстепенные или фиктивные направления.

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Кто такой Василий Пехньо? Василий Пехньо - украинский журналист, военный обозреватель, аналитик, разбирающий военные и политические события в Украине.

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