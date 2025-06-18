Угроза для Балтии и Финляндии: в РФ формируют новую 71-ю мотострелковую дивизию

Вы узнаете:
- Что случилось с 200-й мотострелковой бригадой в Украине
- Какую мотострелковую дивизию формируют в РФ и зачем
В РФ заявили о формировании новой 71-й мотострелковой дивизии ВС РФ на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса "Ленинградского военного округа", ранее входившей в состав Северного флота и имевшей статус "арктической". О формировании новой дивизии сообщили в российском "Центре анализа стратегии и технологий". Аналитики Defense Express проанализировали, о чем свидетельствует данное решение.
Авторы публикации отметили, что 200-я мотострелковая бригада сыграла значительную роль в начале вторжения РФ в Украину. Весной 2022 года соединение понесло тяжелые потери при наступлении на Харьковском направлении, что фактически привело к утрате его боеспособности. Несмотря на это, потом была восстановлена и задействована в боях за Часов Яр.
Информация о ее нынешнем статусе остается противоречивой. В начале мая 2025 года подразделения бригады участвовали в военном параде в Минске, в то время как в конце того же месяца появились сообщения об участии ее личного состава в боевых действиях на Сумском направлении.
Между тем формальным основанием говорить о создании новой стало изменение названия телеграм-канала 200-й бригады — он теперь обозначен как канал 71-й мотострелковой дивизии. Однако никаких дополнительных подтверждений или структурных данных, которые бы указывали на полноценное развертывание нового соединения, на данный момент не опубликовано.
По заявлениям российских источников, в состав "Ленинградского военного округа" (ЛенВО), воссозданного в рамках реформы командной структуры, теперь якобы входят пять мотострелковых дивизий — 18-я, 68-я, 69-я, 71-я и 72-я, а также 80-я арктическая бригада и 128-я разведывательно-штурмовая бригада.
Кроме того, в оперативном подчинении округа находятся 76-я десантно-штурмовая дивизия, 61-я бригада морской пехоты Северного флота и 336-я бригада морской пехоты Балтийского флота.
Если создание 71-й дивизии действительно происходит на базе 200-й бригады, это может говорить о попытке командования Вооруженных сил РФ компенсировать потери и нарастить численность сухопутных сил, задействованных в войне против Украины.
В то же время нельзя исключать, что усиление группировки "ЛенВО" может быть также направлено на создание давления в северо-западном стратегическом направлении — прежде всего, вблизи границ стран Балтии и Финляндии.
"Сам факт развертывания новой 71-й дивизии на базе 200-й бригады может свидетельствовать не только о том, что командование армии РФ пытается нарастить наряд сил, использующийся в войне против Украины. Этот факт может также свидетельствовать и о нарастающей угрозе для стран Балтии, на которые собственно и нацелены войска "Ленинградского военного округа", - заявили в Defense Express.
Угроза для стран Европы со стороны РФ
Как сообщал Главред, весной издание Financial Times писало о том, что министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для региона, так как Кремль продолжит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО.
Действия Кремля предсказать сложно, но нельзя исключать, что российский диктатор Владимир Путин может переключить внимание с Украины и начать агрессию против стран НАТО. Об этом заявил бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.
Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.
Путин может пытаться проверить НАТО "на слабо" и пойти в наступление на Эстонию или Латвию, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
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