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Путин может пойти войной на Европу: Бондарев озвучил вероятный сценарий

Анна Ярославская
3 июня 2025, 10:57
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Главное оружие Путина — это не армия, а страх, который он сеет в умах и сердцах западных политиков.
Путин, страны Балтии, армия рф
Если Путин "отодвинет НАТО" в Украине, то сможет пойти против Европы / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Путин может попытаться сместить акцент с Украины
  • Если Кремль навяжет желаемый вариант мира, то сможет пойти против Европы

Действия Кремля предсказать сложно, но нельзя исключать, что российский диктатор Владимир Путин может переключить внимание с Украины и начать агрессию против стран НАТО. Такое мнение в интервью Главреду озвучил бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.

"Российское руководство в этом плане не самое предсказуемое, и я бы не исключал возможности того, что, если Путин почувствует, что продвигаться в Украине становится все сложнее он может попытаться сместить акценты", - сказал Бондарев.

Он отметил, что продвижения даются российской армии огромной ценой. Не исключено, что поток мобилизованных, за счет которого компенсируются потери, начнет постепенно сокращаться — как физически, так и политически.

"В такой ситуации Путин может попробовать нанести удар в другом направлении — например, начать угрожать вторжением странам Балтии или Финляндии, чтобы отвлечь внимание Запада. Тогда он может рассчитывать на то, что Запад скажет: "Ладно, Украина уже не важна, вы как-то там сами разбирайтесь, у нас есть более важный приоритет". Такое развитие событий возможно", - сказал Бондарев.

Впрочем, он не считают подобную вероятность очень высокой, "но какие-то мысли на этот счет в Москве могут роиться".

Бондарев считает, что более логичный и естественный путь для Путина б "победить" в Украине. Например, навязать желаемый вариант мира, прежде всего США.

"Тогда он может пойти против Европы — ему может показаться, что он уже "отодвинул НАТО" в Украине, но НАТО еще осталось и где-то даже граничит с Россией, а потому нужно двигаться дальше. Страны НАТО показали, что они не способны защитить свои интересы в Украине, то есть обеспечить безопасность на своих границах. Стало быть, они слабы, и их нужно "прессовать" дальше", - сказал он.

По мнению Бондарева, Путин рассчитывает на то, что НАТО побоится действовать в ответ на российскую агрессию и просто развалится.

"Все поймут, что Альянс не готов защищать своих членов, и тогда все европейские страны окажутся один на один с Путиным. Это будет уже совершенно другой геополитический ландшафт, где европейским странам придется вести переговоры с Россией на ее условиях. Такой сценарий вполне вероятен как продолжение украинской войны, если Путин "подомнет" Украину", - объяснил он.

Неизвестно, способен ли Путин разыграть такие сценарии одновременно.

"Но мы-то знаем, что главное оружие Путина — это не армия, а страх, который он сеет в умах и сердцах западных политиков. И он будет продолжать его использовать", - резюмировал Бондарев.

Смотрите видео - Интервью Бориса Бондарева Главреду:

Война России и НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

Путин может пытаться проверить НАТО "на слабо" и пойти в наступление на Эстонию или Латвию, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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Кто такой Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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