Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ может захватить сразу несколько стран НАТО: кто находится в зоне риска

Анна Ярославская
3 мая 2025, 02:30
153
Непредсказуемые и нерациональные шаги со стороны Путина вполне возможны, считает Александр Коваленко.
Александр Коваленко, страны Балтии
Александр Коваленко рассказал об угрозе для стран НАТО со стороны России / Коллаж: Главред, фото: Facebook Коваленко, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким странам может грозить вторжение РФ
  • Какая численность войск понадобится Путину для нападения на страны Балтии

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

По его словам, нападение Путина на Украину в 2022 году было нерациональным и нелогичным, потому что Россия не была готова к такой войне. Непредсказуемые и нерациональные шаги со стороны Путина вполне возможны и сейчас.

видео дня

"Ему [Путину] нужна "движуха", вот он и может устроить ее в одной из стран НАТО. Причем он может прибегнуть к таким действиям не только в отношении стран Балтии или Польши, но и в отношении стран Скандинавии, Швеции и Финляндии", - сказал Коваленко в комментарии Главреду.

При этом если Путин увидит, что НАТО не работает, он продолжит мировую войну против всех.

"Более того, он [Путин] будет втягивать в эту войну другие диктатуры, и тогда в перспективе северокорейские солдаты вполне могут появиться не только в Украине, но и в Эстонии", - не исключает Коваленко.

Для нападения на такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, 100-тысячной группировки россиян Путину будет достаточно. Почти все эти страны имеют неплохое транспортное разветвление, и логистика работает прекрасно – Россия может воспользоваться этим для быстрого продвижения и захвата.

"Поэтому угроза быстрого и полного захвата этих стран Россией вполне реальна, если она сможет собрать такое войско (…) 100 тысяч военнослужащих вполне может хватить России, чтобы зайти в Эстонию, и российские войска будет очень трудно оттуда выбивать, когда НАТО наконец опомнится", - сказал аналитик.

Если говорить о Сувалкском коридоре, то для сохранения контроля над ним России нужно будет брать под контроль Литву, перекрывать порты в Латвии и Эстонии, чтобы не происходила поддержка Литвы через море.

"Соответственно, Эстония, Литва и Латвия, сразу все три страны, находятся в зоне риска. А Польша – это некий южный и юго-западный фланг, который надо будет формировать для удержания коридора. Так что даже в четырех странах России надо будет проводить операцию, чтобы контролировать выход в Калининградскую область", - резюмировал Коваленко.

Война России и НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Другие новости:

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО страны Балтии Александр Коваленко новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на Харьков

Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на Харьков

00:38Украина
"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

22:49Украина
Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом Шахедов

Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом Шахедов

21:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Лишь 2% проходят тест на IQ: найдите фальшивую принцессу за 6 секунд

Лишь 2% проходят тест на IQ: найдите фальшивую принцессу за 6 секунд

Последние новости

03:30

Нужно ли освящать автомобиль: ответ священника

02:30

РФ может захватить сразу несколько стран НАТО: кто находится в зоне риска

01:45

Санкции против России на горизонте: почему Кремль должен волноваться

00:56

310 миллионов на защиту неба: США одобрили продажу Украине оборудования для F-16

00:38

Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на ХарьковФотоВидео

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
02 мая, пятница
23:58

Вашингтон намекает: Трамп может не появиться на саммите НАТО

23:01

Впервые заговорила о войне: Орбакайте определилась с позицией

23:00

Даниэль Дюбуа пообещал победу над Усиком: что он готовит для чемпиона

22:49

"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

Реклама
22:02

Москва заявила о беспокойстве: как ресурсная сделка пугает российскую элиту

21:50

Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом ШахедовВидео

21:38

Какие земли в РФ контролируют ВСУ: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21:21

Украина создает собственную баллистику: Зеленский раскрыл подробности о новом оружии

21:10

Украинцам за рубежом может "прилететь" штраф от ТЦК: кого и за что наказываютВидео

21:05

Пятерняшки из Одессы: куда делись и как выглядят детки

21:04

"Я считаю это чудом": Стерненко лично рассказал о своем состоянии и деталях покушенияФотоВидео

20:51

Львовянин, который изменил ход истории: как ученый боролся со смертельной болезнью

20:39

Археологи обнаружили древний камень, который всех удивил: в чем причинаВидео

20:06

По Кристине Орбакайте готовят новый сокрушительный удар - что случилось

20:02

Прогноз курса доллара: банкир сказал, ждать ли "взлета" в обменниках

Реклама
19:53

Почему люди кладут лед в воду во время приготовления картофеля: ответ удивит

19:40

Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

19:39

Первые деньги от G7 уже в пути: Кабмин утвердил финансовое соглашение с Японией

19:30

Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:10

Почему Трамп прогнал Волтцамнение

18:49

Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают: неожиданный ответВидео

18:47

Соглашение об ископаемых: СМИ узнали, что будет реализовано первым

18:37

В Украине "обвалились" цены на помидоры: сколько стоит популярный овощ

18:28

Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцыВидео

18:28

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

18:22

"Закопала еще больше": Санина громко оскандалилась заявление о муже

18:01

Домашние дела, которые нельзя делать 3 мая: строгие приметы и запреты

17:59

Угроза серьезная: эксперт оценил вероятность наращивания сил РФ в Беларуси

17:48

Дворец опубликовал красивое фото взрослой принцессы Шарлотты

17:45

Путину "закрутят гайки": в СМИ раскрыли новые жесткие рычаги давления США на РФ

17:38

Команда Трампа подготовила планы принуждения РФ к миру - Bloomberg

17:30

В соглашении с США говорится о вступлении Украины в ЕС: есть ли угроза членству

17:27

Цены на сливочное масло взлетели до максимума: причина резкого подорожания

17:18

Чем можно убрать мазут с рук: хитрый лайфхак решит проблемуВидео

16:54

ЕС конфискует миллиарды активов РФ для компенсации западным инвесторам – СМИ

Реклама
16:52

Цены "кусаются": по сколько в Украине начали продавать популярную ягоду

16:35

Крымскому мосту осталось недолго: Свитан рассказал, на что решились ВСУ

16:27

"Светит" большой штраф: в какой обуви не стоит садиться за руль автомобиля

16:27

Жир на кухне мигом растворится с помощью одного простого средства

16:25

Потребители платят больше: названы увеличивающие чек за электроэнергию устройства

16:10

Дочь Билла Гейтса случайно выдала его медицинский диагноз

15:46

Враг получил задание заблокировать важный украинский плацдарм - Селезнев

15:45

Урожай будет уже летом: какие быстрорастущие фрукты можно посадить в мае

15:39

Крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда, если оставить для них один продукт

15:38

"Он говорит об этом прямо": эксперт сказал, как Трамп использует Украину против РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять