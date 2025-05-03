РФ может захватить сразу несколько стран НАТО: кто находится в зоне риска

Непредсказуемые и нерациональные шаги со стороны Путина вполне возможны, считает Александр Коваленко.

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Александр Коваленко рассказал об угрозе для стран НАТО со стороны России / Коллаж: Главред, фото: Facebook Коваленко, ua.depositphotos.com

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Каким странам может грозить вторжение РФ

Какая численность войск понадобится Путину для нападения на страны Балтии

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

По его словам, нападение Путина на Украину в 2022 году было нерациональным и нелогичным, потому что Россия не была готова к такой войне. Непредсказуемые и нерациональные шаги со стороны Путина вполне возможны и сейчас.

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"Ему [Путину] нужна "движуха", вот он и может устроить ее в одной из стран НАТО. Причем он может прибегнуть к таким действиям не только в отношении стран Балтии или Польши, но и в отношении стран Скандинавии, Швеции и Финляндии", - сказал Коваленко в комментарии Главреду.

При этом если Путин увидит, что НАТО не работает, он продолжит мировую войну против всех.

"Более того, он [Путин] будет втягивать в эту войну другие диктатуры, и тогда в перспективе северокорейские солдаты вполне могут появиться не только в Украине, но и в Эстонии", - не исключает Коваленко.

Для нападения на такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, 100-тысячной группировки россиян Путину будет достаточно. Почти все эти страны имеют неплохое транспортное разветвление, и логистика работает прекрасно – Россия может воспользоваться этим для быстрого продвижения и захвата.

"Поэтому угроза быстрого и полного захвата этих стран Россией вполне реальна, если она сможет собрать такое войско (…) 100 тысяч военнослужащих вполне может хватить России, чтобы зайти в Эстонию, и российские войска будет очень трудно оттуда выбивать, когда НАТО наконец опомнится", - сказал аналитик.

Если говорить о Сувалкском коридоре, то для сохранения контроля над ним России нужно будет брать под контроль Литву, перекрывать порты в Латвии и Эстонии, чтобы не происходила поддержка Литвы через море.

"Соответственно, Эстония, Литва и Латвия, сразу все три страны, находятся в зоне риска. А Польша – это некий южный и юго-западный фланг, который надо будет формировать для удержания коридора. Так что даже в четырех странах России надо будет проводить операцию, чтобы контролировать выход в Калининградскую область", - резюмировал Коваленко.

Война России и НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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