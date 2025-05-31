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"У двух стран могут возникнуть проблемы": РФ может проверить НАТО "на слабо"

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2025, 18:45
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Российский диктатор может атаковать страны, которые входят в Альянс.
'У двух стран могут возникнуть проблемы': РФ может проверить НАТО 'на слабо'
Путин может пойти в наступление на страны НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем говорит Золотарев:

  • Путин не уважает лидеров стран НАТО
  • Кремль может планировать наступление на страны НАТО
  • Наступление РФ может начаться через два-три года

Путин может пытаться проверить НАТО "на слабо" и пойти в наступление на Эстонию или Латвию. Об этом Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Российский диктатор считает, что лидеры Альянса неспособна реагировать на угрозы.

"Вероятность того, что будет прорублен Сувалкский коридор, меньше. Но вот у Эстонии и Латвии могут возникнуть проблемы ... А раз они неспособны реагировать, Россия вполне может попробовать показать, что 5 статья Устава НАТО – это фикция", - сказал Золотарев.

В то же время он утверждает, что Кремль пока не готов к такому повороту. Однако этот сценарий может начать развиваться через два-три года.

Смотрите видео с интервью Андрея Золотарева на Главреде:

Война России и НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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