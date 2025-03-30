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Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

Виталий Кирсанов
30 марта 2025, 09:58
74
Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.
Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине
Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Что написано в статье Financial Times:

  • Россия воспользуется временем после прекращения огня в Украине
  • Страны Балтии обеспокоены масштабными военными учениями "Запад"

Министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для региона, так как Кремль продолжит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине и отмечают, что Кремль уже наметил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль их границ.

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"Мы все понимаем, что, когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы также очень быстро возрастет", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Financial Times.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сделал аналогичные замечания во время недавнего визита в Великобританию.

"Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что с Россией будет покончено после Украины. Россия воспользуется временем после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше", - сказал Шакалене.

Певкур считает, что из 600 000 российских военнослужащих, которые, по оценкам, в настоящее время находятся в Украине, 300 000 будут передислоцированы на другие участки.

"Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы убирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше той, которую они могли бы получать в своем родном городе", - отметил он.

Страны Балтии особенно обеспокоены масштабными военными учениями "Запад", которые пройдут вблизи их границ в России и Беларуси этой осенью. Эти учения имитируют конфликт со странами НАТО и включают в себя десятки тысяч военнослужащих, танков, самолетов и артиллерии.

Страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию, заявили, что не могут взять на себя обязательства по размещению войск в Украине в ущерб собственной безопасности. Они также предостерегли от переброски военных НАТО из своих стран для формирования миротворческих сил в Украине.

"Мы не можем ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом закреплены в Украине. Тогда мы будем иметь риски на нашей границе", - сказал Певкур.

Угроза нападения России на НАТО - что известно

Напомним, Главред писал, что глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предупредил, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы. Кремль может осуществить ограниченную военную операцию против Альянса, о широкомасштабном нападении речь не идет.

Накануне также немецкий историк Зенке Найтцель заявил, что нападение страны-оккупанта России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Надо быть готовыми обороняться.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждал, что страна-агрессор Россия столкнётся со всей силой и яростью НАТО в случае вторжения в страну-члена Альянса.

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Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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