Путин готовится к большой войне с НАТО: СМИ предупредили об опасности

Россия готова использовать силу для достижения своих целей за пределами Украины.

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К концу десятилетия Россия может быть полностью готова к новой войне / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Вкратце:

Кремлевский диктатор готовится к масштабной войне против НАТО

После окончания войны в Украине РФ сможет быстро перебросить силы к границам Балтии

Потери РФ растут в рекордном темпе

Немецкая разведка сообщила, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится развернуть войну против НАТО. Об этом пишет BILD со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии и Бундесвера.

В отчете говорится о том, что страна-агрессор Россия воспринимает отношения с западными странами как системный конфликт и готова применить силу для достижения своей цели.

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Разведданные свидетельствуют о том, что к 2030 году Россия может полностью подготовиться к широкомасштабной конвенциональной войне. При этом литовская спецслужба VSD убеждена, что сейчас Москва не может напасть на весь Альянс, но способна "проверить" НАТО ограниченной военной операцией против одной или нескольких стран блока.

"Несмотря на сосредоточение российских войск в Украине, российские военно-воздушные силы и флот остаются боеспособными. Если война в Украине закончится, российские части могут быстро переброситься к границам со странами Балтии. Также в документе отмечается, что "российские потери пополняются", а оборонная промышленность страны производит больше, чем нужно для текущего конфликта", - говорится в статье.

Издание отмечает, что данные свидетельствуют о рекордном росте потерь РФ, ведь в 2025 году они достигнут около 120 миллиардов евро, что составляет более 6% ВВП страны-агрессора.

По сравнению с 2021 годом военный бюджет России фактически увеличился в 4 раза и Кремль планирует увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек, а также увеличить объемы вооружения и техники на границе с НАТО на 30-50%.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Угроза нападения России на НАТО - что известно

Напомним, Главред писал, что глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предупредил, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы. Кремль может осуществить ограниченную военную операцию против Альянса, о широкомасштабном нападении речь не идет.

Накануне также немецкий историк Зенке Найтцель заявил, что нападение страны-оккупанта России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Надо быть готовыми обороняться.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждал, что страна-агрессор Россия столкнётся со всей силой и яростью НАТО в случае вторжения в страну-члена Альянса.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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