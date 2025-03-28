Россияне сами "спалились" на ударе по ГИС "Суджа": появились удивительные подробности

Российские оккупанты могли ударить по газоизмерительной станции ОДАБ-1500.

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Удар по ГИС "Суджа" был нанесен со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

В ночь на 21 марта произошел взрыв на ГИС "Суджа"

Генштаб РФ обвинил во всем Украину

Удар по ГИС "Суджа" был нанесен со стороны РФ

Российское Минобороны само представило доказательства того, что именно российские оккупанты атаковали газоизмерительную станцию "Суджа" возле границы с Сумской областью. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В Сети появилось хорошее по качеству видео, на котором видно, что площадь поражения значительно больше, чем могла быть в результате ударов реактивными снарядами типа М30 из РСЗО HIMARS. Коваленко считает, что по ГИС "Суджа" был нанесен удар ОДАБ-1500.

видео дня

"Разумеется, российская сторона таким образом пытается сорвать переговорный процесс, в котором она совершенно незаинтересованная, но и параллельно сделать это с обвинением в адрес Украины и попыткой дискредитации нашей страны в глазах администрации Дональда Трампа. В целом, отмечу, что никакого "перемирия" как не было так и нет ... Проще говоря - ничего нового. Главное, что для реализации своих ИПСО российская сторона сейчас использует уже не украинскую территорию, а свою собственную. Так и до ковровых бомбёжек Воронежа недалеко... Да и я тут совершенно не иронизирую и не шучу!" - написал Александр Коваленко.

Взрыв на ГИС "Суджа" - главные новости

В ночь на 21 марта загорелась газоизмерительная станция "Суджа". Стол огня и дыма был такой силы, что его было видно за несколько десятков километров. Ранее Россия использовала трубу для поставок газа в Европу.

"Через эту газоизмерительную станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок отечественного газа в ЕС. Диаметр газопровода – 1420 мм. 1 января заявка на транзит нашего газа оказалась нулевой, свидетельствовали данные оператора ГТС Украины. Тогда же истек контракт на транспортировку сырья. В мае 2022 года Киев прекратил прием газа для транзита через "Сохрановку". После этого "Суджа" осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжался транзит", - писали россияне.

Утром того же дня РФ обвинила Украину в обстреле станции "Суджа". В Генштабе ВСУ отметили, что указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. По данным мониторинговых каналов, перед этим в воздухе зафиксировали несколько "моторных" и два "реактивных" беспилотника, которые двигались в направлении Волгоградской области.

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