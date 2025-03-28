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Россияне сами "спалились" на ударе по ГИС "Суджа": появились удивительные подробности

Ангелина Подвысоцкая
28 марта 2025, 15:57
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Российские оккупанты могли ударить по газоизмерительной станции ОДАБ-1500.
удар по ГИС "Суджа"
Удар по ГИС "Суджа" был нанесен со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • В ночь на 21 марта произошел взрыв на ГИС "Суджа"
  • Генштаб РФ обвинил во всем Украину
  • Удар по ГИС "Суджа" был нанесен со стороны РФ

Российское Минобороны само представило доказательства того, что именно российские оккупанты атаковали газоизмерительную станцию "Суджа" возле границы с Сумской областью. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В Сети появилось хорошее по качеству видео, на котором видно, что площадь поражения значительно больше, чем могла быть в результате ударов реактивными снарядами типа М30 из РСЗО HIMARS. Коваленко считает, что по ГИС "Суджа" был нанесен удар ОДАБ-1500.

видео дня

"Разумеется, российская сторона таким образом пытается сорвать переговорный процесс, в котором она совершенно незаинтересованная, но и параллельно сделать это с обвинением в адрес Украины и попыткой дискредитации нашей страны в глазах администрации Дональда Трампа. В целом, отмечу, что никакого "перемирия" как не было так и нет ... Проще говоря - ничего нового. Главное, что для реализации своих ИПСО российская сторона сейчас использует уже не украинскую территорию, а свою собственную. Так и до ковровых бомбёжек Воронежа недалеко... Да и я тут совершенно не иронизирую и не шучу!" - написал Александр Коваленко.

Взрыв на ГИС "Суджа" - главные новости

В ночь на 21 марта загорелась газоизмерительная станция "Суджа". Стол огня и дыма был такой силы, что его было видно за несколько десятков километров. Ранее Россия использовала трубу для поставок газа в Европу.

"Через эту газоизмерительную станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок отечественного газа в ЕС. Диаметр газопровода – 1420 мм. 1 января заявка на транзит нашего газа оказалась нулевой, свидетельствовали данные оператора ГТС Украины. Тогда же истек контракт на транспортировку сырья. В мае 2022 года Киев прекратил прием газа для транзита через "Сохрановку". После этого "Суджа" осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжался транзит", - писали россияне.

Утром того же дня РФ обвинила Украину в обстреле станции "Суджа". В Генштабе ВСУ отметили, что указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. По данным мониторинговых каналов, перед этим в воздухе зафиксировали несколько "моторных" и два "реактивных" беспилотника, которые двигались в направлении Волгоградской области.

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