В Судже горит газоизмерительная станция: огонь виден за десятки километров

Ранее Россия использовала трубу для поставок газа в Европу.

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В Судже горит газоизмерительная станция / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

ГИС "Суджа" подверглась ударам

Огненный столб можно увидеть на границе Курской и Сумской областей

В ночь на пятницу, 21 марта, на газоизмерительной станции (ГТС) "Суджа" в Курской области (РФ) прогремели взрывы. После этого на объекте вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщают росСМИ и Telegram-каналы.

ГИС "Суджа" подверглась ударам, сообщают о мощном пожаре после взрывов.

видео дня

На российских ресурсах утверждают, что огненный столб, появившийся в результате ударов по объекту, можно увидеть на границе Курской и Сумской областей. Российские пропагандисты пишут, что объект был поврежден в результате "украинского удара". Местные ТГ-каналы пишут, что огненный факел виден даже из Курска и Белгородского района.

Украинский военный Артем Карякин с позывным "Східний", который находится на курском направлении, отметил в своем Telegram-канале: "Вероятно, не весь газ выкачали из суджанской трубы. Огромный факел огня освещает все курско-сумское направление".

Ранее Россия использовала трубу для поставок газа в Европу.

"Через эту газоизмерительную станцию проходил крупнейший транзитный коридор поставок отечественного газа в ЕС. Диаметр газопровода – 1420 мм. 1 января заявка на транзит нашего газа оказалась нулевой, свидетельствовали данные оператора ГТС Украины. Тогда же истек контракт на транспортировку сырья. В мае 2022 года Киев прекратил прием газа для транзита через "Сохрановку". После этого "Суджа" осталась единственной газоизмерительной станцией, через которую продолжался транзит", – пишет Telegram-канал Mash.

Официальной информации от власти в настоящее время нет.

Смотрите видео пожара в Судже:

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что армия страны-агрессора России применила запрещенную тактику во время нападения на воинов Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские военные использовали украинские опознавательные знаки.

Военный обозреватель Василий Пехньо заявил, что если бы ВСУ были окружены на Курщине, то враг бы перерезал важные дороги. Однако этого не произошло, противник лишь контролирует отдельные участки с помощью дронов и артиллерии.

В то же время, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев считает, что Силы обороны Украины могут выйти из Курской области в рамках соглашения в обмен на возвращение части оккупированных Россией территорий.

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