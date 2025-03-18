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Высоты под контролем: аналитик прокомментировал слухи об окружении ВСУ на Курщине

Анна Косик
18 марта 2025, 13:03
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Оккупанты контролируют определенные участки на Курщине с помощью дронов и артиллерии, однако есть нюанс.
ВСУ
Оккупанты не изменили позиции в течение последних трех недель / Коллаж: Главред, Фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Главное:

  • Оккупанты не перерезали логистические пути ВСУ
  • Армия РФ не смогла создать оперативное окружение украинских военных
  • ВСУ держат контроль над высотами в Курской и Сумской областях

После активизации армии страны-агрессора России в Курской области в СМИ появилась информация о якобы окружении украинских сил на этом участке фронта. Военный обозреватель Василий Пехньо отрицает эту информацию.

По его словам в эфире Ранок.LIVE, если бы ВСУ были окружены на Курщине, то враг бы перерезал важные дороги. Однако этого не произошло, противник лишь контролирует отдельные участки с помощью дронов и артиллерии.

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При этом общая ситуация остается стабильной и армия РФ занимает те же позиции, что и три недели назад. В то же время украинские военные сохраняют контроль над ключевыми высотами.

"Первая локация - это на Сумщине, населенный пункт Юнаковка. Второй район - это сосредоточение на территории Курской области в районе населенного пункта Гуево... Наши войска там наоборот делают ситуацию, переворачивают ее с ног на голову", - отметил обозреватель.

Ситуация в Курской области - последние новости

Накануне секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что ситуация в Курской области очень тяжелая. Россияне подтянули туда резервы и солдат КНДР для наступления на ВСУ.

Напомним, Главред писал, что согласно картам, опубликованным Генштабом ВСУ, украинские военные вышли из города Суджа. По словам военного эксперта Юрия Микуляка, такое решение было правильным, поскольку позволило снизить потери.

Суджа - что известно о городе
Суджа / Главред: Инфографика

Ранее аналитики ISW сообщали, что геолокационные кадры от 16 и 17 марта свидетельствуют о том, что у армии РФ действительно есть продвижение в районе Гоголевки, а также Куриловки и Гуево. В районе последнего из перечисленных населенных пунктов заметили отряды 177-го полка морпехов РФ.

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Кто такой Василий Пехньо?

Василий Пехньо - украинский журналист, военный обозреватель, аналитик, разбирающий военные и политические события в Украине.

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