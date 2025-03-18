"Это будет не блицкриг": Гетьман назвал условие нового наступления армии РФ

Целью операции оккупантов будет максимальное продвижение вглубь территории Украины.

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Алексей Гетьман спрогнозировал действия армии РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, deepstatemap.live, МО РФ

Кратко:

Если не будет прекращения огня, то РФ пойдет в наступление

Оккупанты, возможно, попробуют дойти до Днепра

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что новое наступление России начнется в апреле или мае. Рассчитана наступательная операция будет на период от полугода до девяти месяцев.

"Целью операции будет максимальное продвижение вглубь территории Украины. Это будет не блицкриг, а ползучая оккупация. Это будет попытка проснуться максимально далеко и дойти, возможно, до Днепра, то есть максимально далеко", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По словам Гетьмана, поскольку в Кремле не уточняли, куда именно хотят дойти оккупанты, он не стал строить предположений.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман объяснил, почему прекращение огня в Украине крайне маловероятно:

Ситуация на фронте - последние новости

Российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать войну против Украины. Об этом свидетельствуют данные американской разведки от 6 марта, которые были направлены в администрацию президента США Дональда Трампа. Неизвестно, читал ли Трамп доклад разведки. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это тот тип анализа, которым традиционно делятся с президентом.

Как писал Главред со ссылкой на Институт изучения войны, российская оккупационная армия может использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр. Аналитики считают, что возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

18 марта генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на одном из участков фронта принято решение об отводе Вооруженных сил Украины сил с невыгодных позиций.

Представитель оперативно-тактической группировки Харьков Павел Шамшин сообщил, что армия страны-агрессора России пытается форсировать реку Оскол на Харьковщине и внедряет "довольно интересную" тактику использования дронов.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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