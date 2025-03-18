Прекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ Гетьман

Россия не прекратит огонь, хотя прямо об этом не скажет, Трамп будет давить на Украину, считает Алексей Гетьман.

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На словах Путин согласится на прекращение огня, но придерживаться этого режима вряд ли будет – майор запаса ВСУ Гетьман / Коллаж: Главред

Путин заявил, что Россия согласится на прекращение огня только при условии, что это будет способствовать долгосрочному миру и поможет устранить причины конфликта. Впрочем, Трамп убежден, что Путин все-таки пойдет на прекращение боевых действий и даст свое согласие.

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Главреду рассказал, почему прекращение огня крайне маловероятно, как будет действовать Трамп дальше, чтобы все-таки остановить войну, когда российские войска пойдут в наступление, и способны ли оккупанты существенно продвинуться вглубь украинской территории.

Как вы оцениваете вероятность того, что уже в ближайшее время начнет действовать режим прекращения огня? Видите ли вы реальную готовность России к этому?

Нет. Об этом говорят Путин и Захарова, отмечая, что решения будут приниматься непосредственно в Москве и Москвой, а не Украиной, Соединенными Штатами или кем-то еще.

Сразу было понятно, что Путин будет или затягивать эти переговоры, или выдвигать какие-то невероятные условия, чтобы потом иметь возможность обвинить Украину в том, что она не хочет мира.

Конечно, отказываться от прекращения огня Путин не будет. Он не может заявить на весь мир и Соединенным Штатам в частности, что не хочет прекращения огня, а хочет продолжать войну. Поэтому Путин будет утверждать, что Россия за мир, а россияне – чуть ли не миротворцы, но есть определенные условия – нужно устранить первопричину войны.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман объяснил, почему прекращение огня в Украине крайне маловероятно:

Для России первопричиной войны является вооруженная самодостаточная и независимая Украина. То есть, когда в Москве говорят, что надо устранить первопричину войны, имеется в виду, что надо "устранить" наше государство, тогда будет достигнут мир.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что перемирие не нужно, а надо сразу подписывать соглашение, и что во время даже прекращения огня Украина должна прекратить мобилизацию, а также должны прекратиться поставки оружия в украинские военные подразделения. Но это полная ахинея.

Когда в Москве говорят, что надо устранить первопричину войны, имеется в виду, что надо "устранить" наше государство, отметил Гетьман / Фото: kremlin.ru

Требование о прекращении мобилизации еще можно как-то понять, хотя здесь можно выдвинуть встречное – прекратить мобилизацию на России. А приостановить поставки оружия технически невозможно, потому что поставки оружия происходят ежедневно. Ежедневно каждой бригаде, каждому подразделению что-то нужно, например, какую-то втулку заменить в БТР, дополнительный рожок к автомату и тому подобное. Это постоянный процесс. Это настолько очевидно, что даже трудно комментировать. Поэтому это полная ерунда.

Это было сразу понятно, и об этом говорили аналитики. Путин, скорее всего, согласится, но будет тянуть с ответом, а потом, когда согласится, выдвинет такие условия, которые невозможно выполнить, и начнет перекладывать вину за то, что не заключается мирное соглашение, на Украину. Мол, Россия не против, но Украина не выполняет требований.

Хотя британский министр иностранных дел подчеркнул, что выдвижение Россией требований недопустимо, что прекращение огня должно происходить без каких-либо условий со стороны страны-агрессора Российской Федерации.

Украина стремится прекратить огонь, потому что украинцы больше, чем кто-либо, хотят окончания войны. Но верить россиянам нельзя, а тем более подписывать с ними какие-то бумаги и верить, что это сработает, что Россия будет выполнять договоренности, и что не будет боевых действий. Это выглядит по меньшей мере смешно. Мы столько бумаг с Россией подписывали, столько раз перемирие объявляли, но ни разу она это не выполняла. С какой стати на этот раз россияне поступят иначе? Что изменилось? Разве россияне исправились? Да нет, еще хуже стали.

Украина стремится прекратить огонь, потому что украинцы больше, чем кто-либо, хотят окончания войны, подчеркнул Гетьман / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Как будет действовать Трамп в отношении России и Путина, если Путин на словах согласится, а реально не пойдет на прекращение огня? Какими тогда могут быть действия Штатов?

Трампу на его пути к Нобелевской премии мира крайне необходимо, чтобы война любым способом остановилась. Произойдет ли это на выгодных для нас условиях, Трампа вообще не волнует. Для него главное – отчитаться перед миром о том, что он остановил войну. Трамп очень самоуверенный и самовлюбленный, настолько, что неприятно это смотреть. Я думал, что он шутит, когда говорит, что он останавливает войны в мире.

Чем это может для нас закончиться? Ничем хорошим.

Как США могут давить на Россию? Санкциями? Санкции почти все исчерпаны, поэтому они существенно не повлияют. А вот на Украину Штаты могут давить – шантажировать прекращением поставок оружия, предоставлением разведданных и другими вещами.

Поэтому если Трамп не сможет договориться с Путиным, а, скорее всего, именно так и будет, для того, чтобы остановилась война, он будет давить на нас. То есть Трамп может усилить давление именно на Украину. Для Трампа не будет ничем страшным, если даже прекратит существовать украинское государство (мы этого не допустим), для него главное, чтобы наступил мир, и ему дали Нобелевскую премию.

Единственное, что Трампа может остановить, – это невозможность договориться. Если мир не наступает, и договориться не удается, Трамп будет давить не на Россию, а на нас. Впрочем, у этого давления есть определенные ограничения, потому что есть еще Евросоюз и другие страны мира. Более того, в самих США есть люди, которые уже освистывают Вэнса, когда он приходит на концерт симфонического оркестра. То есть и американцам многое не нравится. США, к счастью, – это не Северная Корея и не Российская Федерация, где любые проявления несогласия с руководством страны мгновенно подавляются.

Поэтому, скорее всего, Трамп попытается давить на Украину, но уж слишком не получится, потому что ответ будет и от Франции, и от Германии, и от всего ЕС, и от оппозиции внутри США.

Если договориться с Путиным о прекращении огня не получится, Трамп будет давить на Украину, а не Россию, убежден Гетьман / Фото: Офис президента Украины

Кроме того, можно пофантазировать и предположить, что, если Трамп поймет, что Россия не хочет мира, он может попытаться давить на нее через поставки дополнительного оружия нашей стране. Он когда-то даже об этом сказал, что в случае чего выпишет Украине помощь на 500 млрд долларов, то есть усилит обороноспособность Украины. Но во все это мало верится.

Вместе с тем, Трамп сразу дает заднюю и много раз говорил, что мы стоим на пороге третьей мировой войны – мол, как же можно поставлять вооружение Украине, разве мы хотим начала третьей мировой войны. То есть Трамп работает по нарративам Москвы. Это очень неприятно, но это факт.

К тому же, Трамп и вся новая команда – это люди, которые не имеют четкой позиции и постоянно меняют ее, а потому порой противоречат себе. Нас это раздражает, но, с другой стороны, это не так уж и плохо, потому что это означает, что у них нет единой четкой позиции, которой они будут придерживаться, а это для нас окно возможностей, и мы можем маневрировать.

Если прекращения огня не будет в ближайшее время, то как могут действовать российские оккупанты, чего от них ждать на фронте? Ведь Украина не будет соглашаться на те уступки, к которым ее будут склонять США и Россия, а РФ, соответственно, как вы говорите, не готова к прекращению огня, поэтому война будет продолжаться.

Это не я говорю – это они сами говорят, в частности, Лавров и Захарова. Я просто повторяю то, что говорят они: война будет продолжаться.

Что Россия будет делать, россияне уже анонсировали.

Россия готовит наступательную операцию на весну этого года, начнется она в апреле или мае. Рассчитана она будет на период от полугода до девяти месяцев. Целью операции будет максимальное продвижение вглубь территории Украины. Это будет не блицкриг, а ползучая оккупация. Это будет попытка проснуться максимально далеко и дойти, возможно, до Днепра, то есть максимально далеко. Они не уточняли, куда именно, поэтому я не буду фантазировать.

Войска РФ в апреле-мае пойдут в наступление, отметил Гетьман / Фото: Минобороны РФ

Сил у российской армии хватит на мощное наступление и существенные завоевания?

Сил на наступление у России хватит, но на существенные завоевания – нет. Ведь у нас есть силы, средства и возможности дать отпор.

По расчетам, российский военно-промышленный комплекс может выдержать войну такой интенсивности, как сейчас, максимум до конца этого года. Дальше – все, у россиян не хватит сил. Россия и так вытягивает все, что только возможно, как говорится, "по сусекам скребет". Но это не значит, что у России закончится вся техника. Это не так, ведь Россия и танки производит, и ракеты, и все остальное. Однако продвигаться так, как в 2024 году, у российских войск не получится, потому что интенсивность боевых действий снизится.

До конца 2025 года у России не закончатся танки и другая техника, оружие у нее будет, но этого не будет достаточно, чтобы вести боевые действия такой интенсивности, как в прошлом году. Другими словами, если сейчас у нас за сутки 150 боевых столкновений на линии фронта, то дальше будет 20-50. Это условные цифры, пальцем в потолок, но интенсивность боевых действий и количество боевых столкновений уменьшится в 2-3 раза.

Что российские войска будут делать? Они будут пытаться осуществлять анонсированную наступательную операцию, но существенно продвинуться они не смогут. Напомню, что за 2024 год, после 10 февраля прошлого года, когда нам пришлось отойти из Авдеевки, войска РФ продвинулись всего на 55 км вглубь нашей территории. И это максимальное расстояние, на которое им удалось продвинуться.

Поэтому, когда мы говорим, что россияне существенно продвигаются, мы сами себя пугаем. За год, положив почти полмиллиона человек убитыми и ранеными, российская армия продвинулась всего на 55 километров!

А продвижение войск РФ в 2025 году будет значительно медленнее. Если их наступление вообще начнется, потому что и мы стали сильнее сейчас: лучше стала армия, больше людей, больше техники, больше помощи.

Темпы продвижения российских войск в 2025 году будут в 2-3 раза меньше, чем в прошлом году, убежден Гетьман / Фото: sprotyv.info

Поэтому даже если наступление состоится, то можно предположить, что продвижение будет меньше. Еще раз, их армия мощнее не стала, а стала слабее наоборот. Поэтому России нет за счет чего продвинуться существенно вглубь украинской территории. А если кто-то так считает, пусть тихонько фантазирует у себя на кухне, а не пугает своими апокалиптическими прогнозами людей.

Продвижение за год на 55 км с колоссальными потерями (полмиллиона погибших и раненых) не может считаться успехом наступательной операции Российской Федерации.

Так стоит готовиться и ждать не прекращения огня, а отражать очередное российское наступление?

Мы рассматриваем варианты. Конечно, есть вариант, что прекращения огня удастся достичь, ведь включится еще и политическая составляющая. Над этим работают и наши друзья из Евросоюза, которые выделяют на оборону 800 млрд евро. Многое делается. Поэтому утверждать, что перемирия точно не будет, было бы слишком смело.

Мы говорим о вероятности. Вероятность прекращения огня меньше 50%. Более вероятно, что этого не произойдет. А раз есть хотя бы 1% вероятности, это возможно. Ведь на это работает дипломатия всего мира: наша, европейская и не только. Надеюсь, что это удастся. Не хочется думать, что все пропало. Но розовые очки разбиваются стеклом внутрь, так что не надо их надевать, но и посыпать голову пеплом не стоит.

Вероятность того, что перемирие не наступит, есть, но также есть вероятность того, что его удастся достичь. Большая вероятность, что прекращения огня не будет.

Но здесь есть и другой момент. Какова вероятность того, что это прекращение огня, если его удастся достичь, сможет продлиться хотя бы те 30 дней, о которых говорил Трамп? Ведь с 2014 года мы неоднократно видели попытки объявить перемирие, прекратить огонь.

Да, перемирие действительно неоднократно объявляли. Сколько их было! Рождественское, зерновое, школьное, пасхальное и так далее перемирия. И ни разу они не были длительными. Соблюдение этих режимов контролировала миссия ОБСЕ: она ездила, наблюдала. Но как только садилось солнце, и ОБСЕ уезжало спать подальше от линии соприкосновения, сразу начинались обстрелы. Все эти перемирия я видел собственными глазами. Ни разу режим прекращения огня не соблюдался.

Если будет объявлено перемирие, трудно сказать, насколько длительным оно будет. Другой вопрос – кто будет контролировать соблюдение этого режима, каким образом? Почему никто этот вопрос не хочет себе задать?

Прекращение огня крайне маловероятно, считает Алексей Гетьман / Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ведь каким образом контролировать выполнение режима прекращения огня на линии фронта длиной 1300 км? Кто будет ходить и проверять? Говорят, что авиация может летать. Если так будет, это хорошо, потому что это будут самолеты Польши, Болгарии, Румынии и др. И это, конечно, будут самолеты не F-16, а F-35. И что, они будут летать вдоль линии фронта, и по ним никто не выстрелит? Ну-ну.

То есть даже если будет договоренность о перемирии, не понятно, как будет контролироваться его выполнение, потому что участок фронта очень большой. Так что, контролировать не будем? Будем верить России? Да это просто "первый класс, вторая четверть"!

Поэтому, кроме договоренности о перемирии, должно быть четко определено, кто и как будет контролировать его, какие люди, каким образом. А ничего такого нет. Да и где мы наберем столько людей? Или снова будем просить ОБСЕ?

Я уверен, что после провозглашения режима прекращения огня на каком-то участке фронта россияне могут открыть огонь и обстрелять наши позиции. И что? Что мы должны будем делать в ответ? Не стрелять? Или еще проще – россияне встанут где-то на холме и начнут из автомата косить по нашим позициям, и что? Мы должны не стрелять в ответ? Так они ближе подойдут. Или как?

Кто такой Алексей Гетьман Алексей Гетьман – майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает как военный эксперт и аналитик в ряде ведущих СМИ.

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