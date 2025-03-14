Хочет ли Путин мира с Украиной: разведка США дала свою оценку

Неизвестно, читал ли Трамп доклад разведки от 6 марта. Источник сообщил, что это тот тип анализа, которым традиционно делятся с президентом.

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Некоторые оценки "непреклонности Путина" раздражают Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИА, ОП, скриншот

Кратко:

Путин не отказался от идеи доминировать над Украиной

Неизвестно, читал ли Трамп доклад разведки

Некоторые оценки позиции Путина раздражают президента США

Российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать войну против Украины. Об этом свидетельствуют данные американской разведки от 6 марта, которые были направлены в администрацию президента США Дональда Трампа.

Издание The Washington Post пишет, что отчеты разведки не предназначены для оценки усилий президента Трампа по завершению трехлетней войны в Украине или перспектив 30-дневного предложения о прекращении огня, которое согласовали американские и украинские чиновники.

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"Но они подчеркивают сложную задачу, стоящую перед Трампом и его командой по национальной безопасности, и поднимают вопрос о том, не неверно ли Белый дом истолковывает готовность Путина искать мир", - отмечают журналисты.

Неизвестно, читал ли Трамп доклад разведки от 6 марта. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что это тот тип анализа, которым традиционно делятся с президентом.

Один из собеседников издания добавил, что некоторые оценки "непреклонности Путина", по-видимому, раздражают Трампа.

Некоторые нынешние и бывшие официальные лица США заявили, что даже если Путин согласится на временное перемирие, то воспользуется им для отдыха и перевооружения своих войск. Скорее всего, он нарушит условия соглашения, устроив провокацию, в которой обвинит Украину.

Другие официальные лица также признали, что нет никаких признаков того, что Путин смягчился откажется от идеи включить Украину в орбиту безопасности и экономики России.

"У него есть давнее желание восстановить "Матушку Россию", — сказал один из официальных лиц.

ЦРУ и Управление директора национальной разведки отказались от комментариев.

По мнению аналитиков, переговоры о завершении войны могут дать положительный результат, если Вашингтон и Европа правильно разыграют свои карты.

"Чтобы Путин прекратил сражаться, он должен думать, что может победить в переговорах. Но это не значит, что он победит. Ключом к заключению благоприятного и долгосрочного соглашения о прекращении огня станет создание мер безопасности для Украины, которые позволят ей восстановить свою военную мощь и сдержать новое нападение", - сказал бывший сотрудник разведки США и эксперт по России в Карнеги Эрик Чиарамелла.

Результаты переговоров в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Переговоры США и России - последние новости

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 13 марта провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Кремле по вопросам завершения войны в Украине и возвращается в США с результатами. Об этом сообщил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц. Он не раскрыл деталей встречи, но сказал, что может выразить "осторожный оптимизм" относительно встречи Уиткоффа и представителей Кремля.

Как сообщал Главред, 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии делегации Украины и США сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласен на прекращение боевых действий, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру".

"Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса", - сказал Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение США о прекращении огня.

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