Оккупанты пытаются форсировать сразу две реки: известна новая тактика РФ

От Волчанска на Харьковщине остались лишь руины.

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Враг форсирует реку Оскол / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Оккупанты пытаются форсировать реку Оскол

Враг начал использовать новую тактику для ударов дронами

В районе Волчанска линия фронта проходит по линии реки Волчья

Армия страны-агрессора России пытается форсировать реку Оскол на Харьковщине и внедряет "довольно интересную" тактику использования дронов. Об этом рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.

По его словам, во время форсирования Оскола россияне могут перебраться на правый берег только пехотными группами. То есть сейчас применять технику на контролируемом Украиной берегу Оскола они не могут.

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"Когда их пехотным группам удается все же различными способами добраться до другого берега, то их активно поддерживают как ударные беспилотники, так и артиллерия. Стоит отметить, что они здесь начали использовать довольно интересную тактику, которая не то чтобы стала для нас большой неожиданностью, но такого они раньше в принципе не делали", - сказал он.

Спикер пояснил, что во время движения пехотной группы противника, за ней следуют два дрона: один из них разведывательный, а другой - ударный.

"Когда, например, их пехотная группа натыкается на сопротивление нашей пехоты, то они применяют ударный дрон. А с помощью разведывательного дрона могут корректировать огонь артиллерии и, соответственно, принимать определенные решения. Однако успехов они в этом деле не имеют, наши силы отражают эти атаки", - подчеркнул Шамшин.

Он также добавил, что в районе Волчанска линия фронта проходит по линии реки Волчья. Время от времени вражеские группы пытаются ее форсировать, но безрезультатно.

"Мы вовремя обнаруживаем их движение и, как только это происходит, используем все имеющиеся средства с целью их уничтожения", - добавил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков".

Шамшин отметил, что от самого Волчанска на Харьковщине остались только руины. Однако в городе есть подземные коммуникации, которые враг пытается использовать для накопления своих сил и средств.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что в пределах Сумской области враг продвинулся лишь в районе Басовки.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что российские оккупанты на востоке Украины и на Курском направлении пытались отчаянно продвинуться вперед. Но за последние полгода захватнических целей армия Путина в полном объеме не достигла.

В то же время, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что ситуация в Курской области очень тяжелая. Россияне подтянули туда резервы и солдат КНДР для наступления на ВСУ.

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Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

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