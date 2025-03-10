Оккупанты давят: ВСУ предупредили об угрозе для крупного города на Харьковщине

Украинские военные отбивают вражеские штурмы возле Оскола, чтобы предотвратить новую угрозу.

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ВСУ следят, чтобы враг не вел переправы через реку Оскол / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сообщили в ВСУ:

Украинским военным удалось оттеснить врага

Переброска врагом техники на правый берег Оскола опасна для ВСУ

Оккупанты теряют в штурмах много сил и средств

На Купянском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются полностью захватить левый берег реки Оскол, однако их планы разрушают украинские военные.

ТСН пишет, что заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич сообщил о небольшой успешной операции ВСУ тактического характера, для улучшения положения наших войск в районе Двуречной.

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На этом участке фронта оккупанты пытаются возводить переправы через реку Оскол, поэтому украинские защитники работают над тем, чтобы противник не достиг желаемого, а также уничтожают логистику РФ.

"Если будет переброшена техника на правый берег, это будет очень большая опасность - и для Купянска, и для Большого Бурлака. Враг просачивается туда живой силой, там где-то полтысячи их находится. Они погибают, конечно, без поддержки своих механизированных подразделений, но они новые и новые там плывут, переправляются", - подчеркнул военный.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Напомним, в феврале 2025 года Главред писал, что российской оккупационной армии удалось продвинуться в районе Купянска на Харьковщине. В то же время на других направлениях враг сохранял военное присутствие, однако не продвигался.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются закрепиться в районе Двуречной на Харьковщине, однако украинские Силы обороны успешно выбивают их с этого направления.

Накануне также, по данным DeepState, в районе населенного пункта Тополя Харьковской области зафиксировали продвижение российских войск. Противник там, по сути, смог образовать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.

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Кто такой Олесь Маляревич? Олесь Маляревич - депутат Киевского городского совета 8 созыва, в 2022 году во время полномасштабного вторжения России присоединился в состав 92 ОМБР ВСУ, младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки.

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