Есть ли угроза окружения ВСУ в Курской области: ветеран сделал заявление

Сейчас россияне пытаются перерезать логистическую трассу Сумы-Суджа.

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Какова ситуация на Курском направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstate

Ключевые тезисы:

На Курщине угрозы окружения украинских сил нет

Сейчас продолжается битва за логистическую артерию

Ситуация на Курщине остается напряженной, продолжается битва за главную логистическую трассу. При этом об угрозе окружения украинских сил речь не идет. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире Радио NV.

По его словам, освобождение Курщины - чрезвычайная политическая задача для россиян.

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"Что касается общей ситуации - начнем с угрозы окружения. Ключевое - ее нет. Угроза перерезания трассы - есть. Это две большие разницы. Если будет перерезана трасса Сумы-Суджа, а такая угроза действительно есть - против этого сейчас пытаемся бороться, но россияне на это сейчас бросили очень большие силы. Именно за трассу сейчас идет основной бой. Если она будет перерезана - это очень усложнит нашу логистику... Но речь отнюдь не идет об окружении, потому что там есть много других второстепенных дорог, о контроле над которыми со стороны россиян даже речи нет", - пояснил Дикий.

Экс-командир отметил, что сейчас на Курщине идет битва за главную логистическую артерию, которая позволяет "возить много и быстро". В случае, если битва за трассу будет проиграна, то котел украинским бойцам не грозит.

"Это вообще не про котел, это про усложнение логистики. Кстати, 10 тысяч человек - это примерно весь наш контингент на Курщине, но отнюдь не те, которые только в Судже. Поэтому, апокалипсиса не происходит", - добавил ветеран.

Суджа - что известно о городе / Инфографика: Главред

Ситуация на Курском направлении - новости по теме

Ранее The Telegraph сообщал, что после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижения к стратегически важным маршрутам снабжения в Курской области РФ под угрозой окружения оказались около 10 тысяч украинских военных.

Как писал Главред, ситуация на Курском направлении остается напряженной. Россияне продвинулись к югу от Суджи благодаря поддержке со стороны северокорейских войск и массированному использованию дронов-FPV с волоконно-оптическими кабелями.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска продолжают наступать в Курской области. Враг захватил населенные пункты Мартыновка и Малая Локня вместе с прилегающими территориями.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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