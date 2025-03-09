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РФ перешла границу, 3 моста уничтожены: боец ВСУ раскрыл правду о боях на Сумщине

Юрий Берендий
9 марта 2025, 15:31
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Россияне смогли вклиниться в оборону украинских войск на Сумщине на 500-700 метров и продолжают активные боевые действия, рассказал военный ВСУ.
РФ перешла границу, 3 моста уничтожены: боец ВСУ раскрыл правду о боях на Сумщине
Боец ВСУ раскрыл правду о боях на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Коротко:

  • Россияне продвинулись вглубь Сумщины на 500 - 700 метров
  • Украинская артиллерия и дроны работают на 20% от возможного

В Курской области РФ продолжаются бои между подразделениями Сил обороны Украины и российской армией. По словам военного, который обороняет это направление, российские войска продвинулись на 500-700 метров вглубь от государственной границы между селами Журавка и Басовка на Сумщине. Подробнее о ситуации он рассказал Общественному.

"Дорога Юнаковка-Суджа (обеспечивает поставки плацдарма ВСУ в Курской области РФ) под контролем врага. Чуть ли не каждые 5 минут пролетают российские FPV-дроны. Они работают на новых частотах. Наши артиллерия, дроны со сбросами работают на 20% от возможного. Нет возможности подвезти беспилотники, боекомплект", - сказал военный.

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По его словам, по состоянию на вечер 8 марта зафиксировано продвижение российских войск в районе КПП "Суджа". Кроме того, ночью над местностью активно действуют около пяти экипажей российских БпЛА, которые осуществляют так называемую "свободную охоту". Между тем ударами дронов на оптоволокне уже уничтожено три моста.

Суджа - что известно о городе
Что известно о Судже / Инфографика: Главред

Операция ВСУ в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия активизировала усилия, направленные на вытеснение украинских военных из Курской области. Боевые действия продолжаются в населенных пунктах вблизи города Суджа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Опубликованные 8 марта геолокационные кадры свидетельствуют о недавнем захвате российскими войсками села Черкасское Поречное, расположенного к северу от Суджи.

Ситуация на Курщине и в приграничных районах Сумщины остается динамичной, а на этих направлениях продолжаются активные бои. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В то же время Генштаб ВСУ в комментарии Украинской правде опроверг информацию о массированном прорыве российских войск на Сумщину, подчеркнув, что ситуация в Курской области находится под контролем украинского командования. В Судже российская армия несет значительные потери.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области.

Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются.

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