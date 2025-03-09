Армия РФ зашла в Украину с нового направления, есть угроза окружения: что известно

Россияне значительно активизировались на Курском направлении с целью перерезать логистику украинских сил на Сумщине и заставить ВСУ отступить с территории РФ.

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Россияне пытаются взять украинские войска в оперативное окружение / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какова причина ухудшения ситуации на Курщине

Бои на Сумщине - что известно о "массированном наступлении"

Вывод войск из Курщины - есть ли угроза окружения

В последние дни ситуация для украинских войск в Курской области России значительно осложнилась. Российские силы активизировали наступательные действия. Кроме того, российские войска пытаются проникнуть на территорию Сумской области Украины, действуя небольшими группами вдоль границы и пытаясь закрепиться на украинской территории. Эти события создают дополнительное давление на украинские силы и требуют оперативной реакции для стабилизации ситуации на этом направлении.

Главред собрал главное, что стоит знать об обострении ситуации на Курщине.

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Ухудшение ситуации на Курщине - DeepState

По данным аналитиков мониторинговой группы DeepState, главной проблемой в районе Курщины остается огневой контроль противника над всей логистикой Сил обороны. С начала января российские войска постепенно усиливали возможности контроля над нашими маршрутами передвижения, тогда как с нашей стороны не были приняты надлежащие меры для устранения этой угрозы. В феврале ситуация достигла критического уровня, особенно после потери Свердликово, попытки восстановления которого оказались недостаточно эффективными.

Противник смог прорваться в Новенькое на Сумщине, наращивая там свои силы и продолжая наступление, воспользовавшись предыдущим успехом. Однако их закрепление в этом районе затруднено, поскольку само поселение фактически больше не существует, а местность не способствует удержанию позиций.

"Очевидно, будет принято решение о проведении стабилизационных мероприятий, потому что этот случай набрал даже публичную огласку, но чем это завершится и возьмет ли для себя противник принципиальной целью там закрепиться - покажет время. Ресурсы у россиян для этого есть и они пытаются там обосноваться. Неприятным моментом является также продвижение врага вдоль границы между населенными пунктами Журавка-Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражения по логистике, которая проходит от Юнаковки (Сумская область) в Суджу и состояние дел в том районе начало ухудшаться давно", - говорится в отчете Deepstate 1 марта.

Аналитики отмечают, что большое количество военных отмечает эту проблему, и необходимы срочные решения, поскольку уже наблюдаются серьезные потери техники и средств передвижения. Противник продолжает накапливать силы вблизи Свердликово, оказывает постоянное давление, и худший сценарий предусматривает его выход непосредственно на окраины Суджи, хотя огневой контроль над этой зоной он уже практически установил.

Где ситуация наиболее критическая

По данным DeepState, сейчас наиболее напряженная ситуация наблюдается на границе Курской и Сумской областей, где враг активизировал попытки давления на украинские позиции.

"Между Журавкой и Новеньким у россиян имеется больший успех и там они пробуют двигаться по посадкам, заходя на территорию Сумщины. Украинские военные осуществляют по ним поражения и стараются не пропустить дальше", - говорится в заметке.

Аналитики отмечают, что наиболее критическое положение сложилось в районе Новенького. Противник продолжает наращивать силы в этом населенном пункте и пытается продвинуться в направлении Басовки, что может открыть ему путь к ККП "Суджа" с целью физического перекрытия логистических маршрутов из Юнаковки. Количественное превосходство врага усложняет оборонительную ситуацию.

Кроме того, фиксируется активизация противника на правом фланге Курской группировки войск Сил Обороны - от района Куриловки до государственной границы с Сумщиной. Его цель остается неизменной - установление дополнительного контроля над логистикой, сначала огневого, а в перспективе и физического.

Какова роль военных КНДР в российском наступлении на Курщине

Аналитики DeepState обращают внимание, что на Курщине противник достигает успехов благодаря привлечению значительного количества военнослужащих из вооруженных сил Северной Кореи. В частности, северокорейские подразделения продолжают наступление в районе Суджи.

"На самом деле российские пропагандисты хотят на чужом горбу выехать, ведь основная наступательная сила врага состоит из северокорейских солдат и именно они несут наибольшие потери", - говорится в отчете.

Что известно о боях на границе Сумской области

Российские войска продолжают боевые действия на приграничных территориях Сумщины, используя штурмовые группы, а Силы обороны дают отпор. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, цель российских войск остается неизменной - попытка прорваться к логистическим путям, ведущим из Сумщины в Суджу. Однако это намерение было известно заранее, что позволяет украинским силам наносить значительные потери штурмовым группам противника. Бои в пограничной зоне продолжаются.

"В приграничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине. Силы обороны ведут бои, наносят значительные потери россиянам", - отметил он.

Что известно о Судже / Инфографика: Главред

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска недавно продвинулись на север Сумской области, вероятно, с целью вытеснения Сил обороны с территории Курской области РФ. Это первое продвижение оккупантов в этом регионе с 2022 года, когда украинские военные заставили их отступить.

Геолокационные материалы от 7 марта свидетельствуют, что российские войска продвинулись на северо-запад от Басовки. Кроме того, в январе они совершили продвижение вблизи Журавки, пытаясь обойти Николаево-Дарьино в Курской области с юга, и в течение последних шести недель продолжали действовать в этом районе.

По сообщениям российских военкоров, оккупанты захватили Басовку и Новенькое, тогда как украинские источники сообщают о значительной концентрации войск РФ в Новеньком и атаках на трассу Н-07 (Сумы - Суджа) вблизи Юнаковки.

По оценкам ISW, российские войска сейчас находятся в шести километрах от трассы Н-07 и девяти километрах от Юнаковки - это их самое глубокое продвижение на севере Сумщины. Аналитики считают, что дальнейшее движение в направлении трассы потребует поиска пригодных переправ через реку Локня.

"Российское военное командование, вероятно, приказало перерезать трассу Н-07, чтобы усложнить украинскую логистику на Курской дуге и в рамках долгосрочных российских попыток заставить украинские войска выйти из Курской области под угрозой окружения", - указано в сообщении.

Российские войска пытаются заблокировать пути отхода украинских сил из Курской области, в частности вдоль трассы Н-07, заставляя Силы обороны Украины использовать менее удобные маршруты через поля и второстепенные дороги. Аналитики ISW отмечают, что таким образом враг стремится усложнить украинскую логистику и передислокацию подразделений в этом направлении, перекрыв ключевую трассу.

В то же время эксперты отмечают, что для окружения украинских подразделений российским войскам необходимо преодолеть разрыв в 35 километров, что является сложной задачей, особенно если украинские защитники будут удерживать трассу Н-07. Оккупанты вряд ли пойдут на масштабное наступление в сторону Сум, пока ВСУ контролируют позиции в Курской области.

Что известно о "массовом прорыве РФ на Сумщине"

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы "массовом прорыве" российских войск на границе с Сумской областью. Как сообщается в заявлении ЦПД от 8 марта, враг действует небольшими группами, пытаясь закрепиться на украинской территории и расширить зону боевых действий, однако украинские силы эффективно ликвидируют эти угрозы.

"В сети распространяется информация о массовом прорыве ВС РФ на границе Сумщины. Центр верифицировал эту информацию в группировке войск "Курск" и сообщает, что массового прорыва границы между Новеньким и Журавкой на данный момент не фиксируется", - говорится в сообщении.

Будет ли вывод войск из Курской области

В последние дни ситуация в Курской области обострилась, однако украинское командование не планирует отводить войска с этого направления. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, сейчас осуществляются меры для стабилизации ситуации и готовятся контрдействия.

"Сейчас план агрессора заключается в том, чтобы перерезать дорогу Суджа - Сумы и тем самым - создать оперативное окружение наших войск", - говорится в сообщении.

По данным издания, ширина украинского плацдарма в Курской области сократилась до 11 километров. Ведение боевых действий осложняется лесистой местностью, а также активным применением врагом дронов на оптоволоконном управлении. В то же время ситуация остается контролируемой, и пока угрозы окружения украинских подразделений нет.

Позиция Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ уверяет, что ситуация в Курской области находится под контролем украинского командования, а информация о массированном прорыве российских войск через границу в Сумской области не соответствует действительности. В то же время в Судже российские спецназовцы, которые ранее проникли по территории газопровода, несут "очень большие" потери. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в комментарии Украинской правде.

"Информация о массированном прорыве подразделениями россиян государственной границы Украины не соответствует действительности. В районах населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области противник по-прежнему действует силами ДРГ и малыми пехотными группами численностью по несколько человек. Они пытаются закрепиться на территории Украины, чтобы расширить зону боевых действий, но постепенно уничтожаются. Кроме того, сводные диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа в Курской области. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в Судже очень большие", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в Курской области продолжаются ожесточенные бои, ситуация остается сложной, но контролируемой. Самые масштабные штурмовые действия противника наблюдались на направлениях от населенного пункта Коренево до Суджи, а также в районах Новоивановки, Малой Локни и к югу от Суджи.

Для атак враг привлек свои наиболее боеспособные подразделения, в частности морскую пехоту (177-й полк и 810-ю бригаду), десантные войска, кадыровцев из батальона "Ахмат", а также 1427-й полк. Кроме того, в боевых действиях участвует до двух батальонов северокорейских наемников.

Украинское командование полностью контролирует ситуацию и принимает меры для усиления обороны. Для стабилизации обстановки были привлечены резервы главнокомандующего ВСУ, что позволило нанести противнику значительные потери.

Что известно об операции "труба"

8 марта российские войска попытались реализовать план проникновения в тыл Вооруженных сил Украины, используя ветку газопровода. Враг зашел с территории, подконтрольной РФ. В тот же день главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что этот маршрут взят под усиленное наблюдение.

"Сегодня обнаружена утечка вражеской пехоты в районе города Суджа - россияне использовали трубу газопровода для того, чтобы перебросить незаметно для дронов штурмовую роту, и вклинились в наши боевые порядки", - пишет он.

По информации Генштаба ВСУ, в Курской области диверсионно-штурмовые группы противника перемещались по газопроводу, пытаясь закрепиться в окрестностях Суджи. Однако их продвижение вовремя обнаружили подразделения аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, используются беспилотные системы различных типов. Сейчас силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", - говорится в сообщении.

Как рассказал офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай, украинские десантники получили разведданные о планах врага воспользоваться подземными коммуникациями магистрального газопровода "Прогресс" для диверсии в Суджанском районе.

"Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию. Но наши десантники опередили оккупантов", - сказал Гай.

После выхода российских военных из тоннеля и их скопления украинские бойцы завалили выход, заблокировав путь к эвакуации, а затем ликвидировали противника.

"Ликвидировано около 80% личного состава противника. Объективный контроль и радиоперехват подтверждают панику среди личного состава врага: захватчики будут жаловаться, что их бросили на верную смерть", - подчеркнул Мирослав Гай.

Есть ли угроза окружения - какова численность украинских войск на Курщине

The Telegraph сообщает, что после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижения к стратегически важным маршрутам снабжения в Курской области РФ под угрозой окружения оказались около 10 тысяч украинских военных.

"Российские силы усилили давление на ключевой населенный пункт Суджи, который контролировали ВСУ. Значительное количество северокорейских военных участвует в этом наступлении, пытаясь отрезать украинские силы, используя беспилотники для нарушения логистических цепей и снабжения Киева", - пишут журналисты.

Как отметил младший сержант в комментарии The Telegraph, Украина рассматривает возможность отхода из Курска, чтобы избежать значительных потерь.

"Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реальный", - отметил военный.

Карта украинского проекта Deepstate демонстрирует, что почти три четверти украинских сил на территории России находятся в состоянии почти полного окружения и рискуют быть разделенными на две части.

Согласно карте украинского проекта DeepState, почти 75% украинских сил в этом регионе находятся в состоянии критического окружения с риском разделения на две части. Единственную связь подразделений с основными силами обеспечивает узкий коридор, длиной около километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте. В то же время единственная дорога к Судже находится под постоянным наблюдением российских беспилотников, что затрудняет как оборону, так и потенциальное отступление.

На территории Курской области продолжают действовать элитные подразделения ВСУ, в частности 95-я десантно-штурмовая бригада, 115-я механизированная бригада и 8-й отдельный полк спецназначения.

Российские войска, по имеющимся данным, расширяют зону боевых действий до сел Новенькое и Басовка, а также заняли Новую и Старую Сорочицы.

Какова численность войск РФ на Курском направлении

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду отметил, что операция ВСУ на Курском направлении серьезно помешала россиянам. Из-за этого враг был вынужден стянуть в Курскую область до 100 тысяч военных, из которых около 50 тысяч уже потеряли боеспособность в результате ранений или гибели, а еще 50 тысяч продолжают боевые действия.

"100 тысяч - это те войска, которых россиянам не хватило на Покровском направлении, почему они и зависли там", - сообщил он.

Стоит ли ждать новых прорывов российской границы

Во время чата на Главреде бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука скептически оценил возможность новых прорывов украинских войск через российскую границу.

"Желание провести такие операции, возможно, у нас и есть, но ресурсов не хватает", - сказал он.

Какова глобальная цель Курской операции

Говоря о перспективах Курской операции, Тука выразил удивление тем, что она до сих пор продолжается. По его словам, иллюзий относительно ее безболезненного проведения не должно быть: Украина несет потери и тратит значительные ресурсы, в частности на начальном этапе применялись наиболее боеспособные подразделения.

Он также убежден, что российская армия и в дальнейшем будет оказывать давление, чтобы вернуть контроль над Курщиной.

"Насколько я понимаю, сейчас так называемое Курское выступление удерживается Вооруженными силами в ожидании возможных мирных переговоров для того, чтобы иметь хоть какой-то козырь и аргумент в разговоре с Путиным. Это позволит договориться, например, об освобождении россиянами Запорожской области в обмен на то, что мы уйдем из Курской. Хватит ли у нас сил для удержания Курщины - хочется верить, что да", - сказал он.

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