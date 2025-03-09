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"Одна из крупнейших операций": NYT рассказала о миротворческой миссии в Украине

Виталий Кирсанов
9 марта 2025, 12:01
182
Мониторинговая миссия будет контролировать выполнение условий прекращения огня и отвод тяжелого вооружения.
миротворцы
NYT рассказала о миротворческой миссии в Украине / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

Что написано в статье The New York Times:

  • Франция и Британия готовы направить в Украину тысячи своих военных
  • Ни одна мониторинговая миссия не сможет сдержать президента РФ

Весной 2022 года военные эксперты и специалисты по миротворчеству собрались в Женеве. Темой их встреч был чувствительный вопрос: как реализовать будущее прекращение огня в Украине, пишет The New York Times.

На прошлой неделе эта группа впервые опубликовала 31-страничный отчет, в котором подробно рассматривается техническая сторона контроля над выполнением условий перемирия на линии фронта. Документ был предварительно представлен в рамках закрытых обсуждений на регулярной встрече в Женеве, где собрались американские, российские и украинские эксперты по международной политике, имеющие тесные связи с правительствами своих стран.

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Этот отчет, который является одним из самых детальных планов по возможному прекращению огня в Украине, свидетельствует о быстром превращении теоретического вопроса планирования перемирия в реальную и насущную проблему.

Франция и Великобритания выразили готовность направить в Украину тысячи военнослужащих после прекращения боевых действий, хотя пока нет четкой определенности относительно их роли. В то же время Россия не продемонстрировала никакого согласия на присутствие таких сил, а президент Трамп не предоставил гарантий относительно любой поддержки со стороны США.

"Одна из крупнейших операций по мониторингу прекращения огня очень скоро начнется, и пока еще никто не планирует, как это будет выглядеть", - отметил Уолтер Кемп, специалист по европейской безопасности, который участвовал в подготовке документа Женевской группы.

Документ, подготовленный Женевским центром политики безопасности, который финансируется правительством Швейцарии, содержит конкретные параметры реализации перемирия. Предлагается создание буферной зоны шириной не менее 10 км для разграничения войск и патрулирования 5000 гражданских наблюдателей и полицейских. Кроме того, для обеспечения безопасности наблюдателей может потребоваться размещение примерно 10 000 иностранных военных.

Мониторинговая миссия будет контролировать выполнение условий прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на согласованное расстояние от буферной зоны. Ее деятельность будет происходить под мандатом ООН или другой международной организации.

Остается неопределенным, как эта инициатива повлияет на сами переговоры, особенно учитывая персонализированный стиль ведения политики Трампа и Путина. Однако работа Женевского центра освещает скрытую дипломатию, которая сопровождает этот конфликт: Запад и Украина, с одной стороны, стремятся изолировать Россию, а с другой - ведут с ней определенные закулисные переговоры.

Так, например, неофициальные переговоры с Москвой позволили осуществить несколько обменов военнопленными и достичь соглашения, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море, пока Россия не вышла из этой договоренности в 2023 году. В отчете Женевского центра указано, что во время войны Россия и Украина "нашли способы сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Предлагается, чтобы международные наблюдатели взаимодействовали с совместной комиссией, в которую входили бы представители российских и украинских военных. Через эту комиссию обе стороны могли бы привлекать друг друга к ответственности и согласовывать такие вопросы, как освобождение задержанных, разминирование территорий и обеспечение функционирования гражданских коридоров через буферную зону.

"Это будет беспрецедентная, сложная проблема", - считает Самуэль Чарап, российский аналитик корпорации RAND, имея в виду организацию прекращения огня в Украине.

Одной из главных сложностей является длина границы между украинскими и оккупированными Россией территориями, которая в пять раз превышает демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. Кроме того, как отмечает Чарап, современные технологии и широкий спектр вооружений, которыми располагают обе стороны, добавляют вызовов достижению стабильного перемирия.

Чарап отметил, что он не участвовал в работе Женевского центра, но знаком с ней. Он также работает над собственными предложениями по использованию технологий мониторинга, таких как дроны, аэростаты, буи и лодки, для обеспечения соблюдения условий прекращения огня.

"Я не думаю, что на полке существует схема, с которой можно было бы легко ознакомиться, о том, как ввести перемирие в Украине. Отчасти потому, что этот вопрос был табу так долго", - добавил Чарап.

Впрочем, остается значительный скептицизм относительно готовности Путина не только согласиться на прекращение огня, но и придерживаться его. Российские чиновники до самого начала войны уверяли, что не намерены вторгаться в Украину, а после вторжения неоднократно нарушали заключенные договоренности. Ни одна мониторинговая миссия не сможет сдержать российского президента, если он решит начать новую фазу агрессии против Украины.

Янис Клюге, эксперт по России Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, предупреждает: "опасно занимать свой разум этой иллюзией" о потенциально неизбежном прекращении огня.

"Я не считаю реалистичным, что Россия согласится на что-то, где Украина останется независимой и суверенной, даже на территории, которую она контролирует", - подытожил Клюге.

Миротворцы в Украине – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что в Украине нужно разместить около 100 тысяч миротворцев. Также он подчеркивал, что нельзя прекращать огонь без гарантий безопасности.

Страны Европы рассматривают возможность отправки в Украину около 30 тысяч миротворцев, писали журналисты The Washington Post. Предполагается, что силы не будут размещены на линии разграничения, но предпримут действия в случае военной агрессии РФ.

Миротворцы не обязательно будут располагаться на линии разграничения, считает президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж и Лондон подготовили проект гарантий безопасности, который предусматривает участие миротворческой миссии.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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