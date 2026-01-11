Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

Из-за непредсказуемой ситуации в энергосистеме время и объем отключений для конкретных адресов необходимо проверять отдельно.

В Украине 12 января вводят почасовые отключения света

Ограничения касаются промышленных предприятий

Причина – новые ракетно-дроновые атаки РФ

С понедельника, 12 января, по всей Украине вводят почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для крупных промышленных предприятий. Об этом сообщили в Укрэнерго.

"Это прямое следствие свежих российских ракетно-дроновых атак на ключевые энергетические объекты – враг снова пытается отключить нам свет", – отмечают в компании.

Ситуация в энергосистеме

Специалисты добавляют, что ситуация в энергосистеме остается напряженной и может меняться каждую минуту. Поэтому точное время и продолжительность отключений будет зависеть от оперативной ситуации и состояния поврежденных объектов.

Чтобы не остаться без света неожиданно, в Укрэнерго советуют регулярно проверять актуальные графики на страницах вашего облэнерго. Информация обновляется для каждого региона и отдельных городов.

"Когда электричество вернется – не тратьте его зря! Потребляйте экономно, потому что от каждого из нас зависит, как мы переживем эту атаку", – добавляют в компании.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Когда отключения света могут стать более длительными

Нардеп от фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк отмечает, что из-за усиления морозов отключения электроэнергии в Украине могут стать более длительными.

По его мнению, суровые и затяжные морозы создают дополнительную нагрузку на энергосистему, что может привести к введению дополнительной очереди отключений.

"С воскресенья начинается понижение температуры, ожидаются длительные и низкие температурные режимы. Это дополнительная нагрузка на энергосистему, в первую очередь из-за погодных условий", – пояснил Нагорняк.

Отключение света – последние новости Украины

Как сообщал Главред, ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться уже к четвергу, 15 января. Продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в столице. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Кроме того, в Украине резервы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, сформированные во время подготовки к отопительному сезону, постепенно исчерпываются, отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Напомним, 9 января в Киеве ввели экстренные отключения света после вражеского обстрела. Из-за сложной ситуации в энергетике в Киеве также увеличили интервал движения поездов метрополитена.

