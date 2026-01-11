Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

Кратко:
- В Украине 12 января вводят почасовые отключения света
- Ограничения касаются промышленных предприятий
- Причина – новые ракетно-дроновые атаки РФ
С понедельника, 12 января, по всей Украине вводят почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для крупных промышленных предприятий. Об этом сообщили в Укрэнерго.
"Это прямое следствие свежих российских ракетно-дроновых атак на ключевые энергетические объекты – враг снова пытается отключить нам свет", – отмечают в компании.видео дня
Ситуация в энергосистеме
Специалисты добавляют, что ситуация в энергосистеме остается напряженной и может меняться каждую минуту. Поэтому точное время и продолжительность отключений будет зависеть от оперативной ситуации и состояния поврежденных объектов.
Чтобы не остаться без света неожиданно, в Укрэнерго советуют регулярно проверять актуальные графики на страницах вашего облэнерго. Информация обновляется для каждого региона и отдельных городов.
"Когда электричество вернется – не тратьте его зря! Потребляйте экономно, потому что от каждого из нас зависит, как мы переживем эту атаку", – добавляют в компании.
Когда отключения света могут стать более длительными
Нардеп от фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк отмечает, что из-за усиления морозов отключения электроэнергии в Украине могут стать более длительными.
По его мнению, суровые и затяжные морозы создают дополнительную нагрузку на энергосистему, что может привести к введению дополнительной очереди отключений.
"С воскресенья начинается понижение температуры, ожидаются длительные и низкие температурные режимы. Это дополнительная нагрузка на энергосистему, в первую очередь из-за погодных условий", – пояснил Нагорняк.
Отключение света – последние новости Украины
Как сообщал Главред, ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться уже к четвергу, 15 января. Продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в столице. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.
Кроме того, в Украине резервы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, сформированные во время подготовки к отопительному сезону, постепенно исчерпываются, отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Напомним, 9 января в Киеве ввели экстренные отключения света после вражеского обстрела. Из-за сложной ситуации в энергетике в Киеве также увеличили интервал движения поездов метрополитена.
