Отключения света станут более длительными: нардеп предупредил украинцев

Мария Николишин
9 января 2026, 16:25
Нардеп подчеркнул, что украинскую инфраструктуру не удалось восстановить в полном объеме.
Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления нардепа:

  • Ночная атака РФ, вероятно, не повлияет на продолжительность отключений света
  • Графики могут стать более жесткими из-за усиления морозов
  • В частности, может быть введена дополнительная очередь отключений

Атака страны-агрессора России по Украине в ночь на 9 января вряд ли повлияет на продолжительность отключений света. Но ограничения могут усилиться из-за морозов. Об этом рассказал нардеп от фракции Слуга народа, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире Киев24.

"Конкретно сегодняшний обстрел, я надеюсь, что он не повлияет значительно на продолжительность отключений. Но мы понимаем, что с воскресенья начинается понижение температуры, достаточно длительные и низкие температурные режимы. Это дополнительная нагрузка на энергосистему, в первую очередь из-за погодных условий. Ну и во-вторых, что наша энергосистема, она вся разбита, абсолютно вся разбита", - подчеркнул он.

По его словам, быстрое восстановление электроснабжения для домов сегодня не означает, что украинскую инфраструктуру удалось восстановить в полном объеме до нормального рабочего состояния.

"Энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы быстро подать электроснабжение, но для восстановления всей инфраструктуры нужно значительно больше времени. Это и месяцы, в том числе, для того, чтобы восстановить инфраструктуру полноценно. Поэтому набираемся терпения", - подчеркнул Нагорняк.

По его мнению, из-за продолжительных морозов может быть введена дополнительная очередь отключений электроэнергии.

"Понятно, что во время длительных морозов могут добавить к отключениям дополнительную очередь, о чем говорил оператор системы передачи, руководитель оператора Виталий Зайченко", - подытожил нардеп.

Какими будут отключения света в течение зимы

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар говорил, что со снижением температуры будет расти и потребление электроэнергии, ведь люди начнут массово включать обогревательные приборы. В то же время объем производства электроэнергии не будет расти.

По его словам, в разных регионах ситуация может кардинально отличаться.

"Где-то, условно, как это было недавно в Одесской области, света может не быть по несколько дней, а где-то — по полсуток", — подчеркнул он.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, 9 января в Киеве ввели экстренные отключения света после вражеского обстрела. Из-за сложной ситуации в энергетике в Киеве также увеличили интервал движения поездов метрополитена.

В ночь на 8 января Россия нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за поражения внешних распределительных устройств на подстанциях "Укрэнерго" без электроснабжения временно остались Днепропетровская и Запорожская области.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко предупреждала, что из-за налипания снега на линии электропередач возможны перебои с электроснабжением.

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

