"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

Вы узнаете:
- "Умная" футболка способна длительно отслеживать работу сердца
- В специальной одежде в ткань встроены десятки сенсоров
Учёные разработали "умную" футболку, которая способна длительно отслеживать работу сердца и выявлять скрытые нарушения ритма.
В отличие от привычных переносных ЭКГ-мониторов с проводами и одноразовыми электродами, новое устройство выглядит как обычная спортивная майка, пишет Daily Mail.
Однако в специальной одежде в ткань встроены десятки сенсоров, фиксирующих электрическую активность сердца.
Данные автоматически анализируются системой с элементами искусственного интеллекта и при обнаружении отклонений передаются врачу.
Более продолжительный мониторинг повышает шанс выявить опасные, в том числе наследственные, заболевания, которые могут привести к внезапной сердечной смерти.
Технологию, созданную при участии Британского фонда сердца и Имперского колледжа Лондона, протестируют на добровольцах.
В случае успеха её планируют внедрить в клиническую практику в ближайшие годы, а в перспективе — адаптировать и для детей.
Научный факт или красивая легенда: ответ ученых
Люди различают запахи, однако учёные задаются вопросом: могут ли отдельные из них выполнять роль неосознаваемых химических сигналов, влияющих на реакции и поведение? Надёжных подтверждений существования феромонов у человека пока не получено. Тем не менее есть косвенные наблюдения — например, в период полового созревания меняется запах тела и начинают активно работать определённые железы, что может указывать на возможную биологическую функцию этих ароматов.
Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
