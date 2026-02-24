"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

В отличие от привычных переносных ЭКГ-мониторов, новое устройство выглядит как обычная спортивная майка.

Учёные разработали "умную" футболку, которая способна длительно отслеживать работу сердца и выявлять скрытые нарушения ритма.

В отличие от привычных переносных ЭКГ-мониторов с проводами и одноразовыми электродами, новое устройство выглядит как обычная спортивная майка, пишет Daily Mail.

Однако в специальной одежде в ткань встроены десятки сенсоров, фиксирующих электрическую активность сердца.

Данные автоматически анализируются системой с элементами искусственного интеллекта и при обнаружении отклонений передаются врачу.

Более продолжительный мониторинг повышает шанс выявить опасные, в том числе наследственные, заболевания, которые могут привести к внезапной сердечной смерти.

Технологию, созданную при участии Британского фонда сердца и Имперского колледжа Лондона, протестируют на добровольцах.

В случае успеха её планируют внедрить в клиническую практику в ближайшие годы, а в перспективе — адаптировать и для детей.

