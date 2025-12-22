Как снизить риск развития деменции: ученые ошеломили неожиданным решением

Авторы подчёркивают, что полученные данные идут вразрез с традиционными взглядами.

Употребление сыра играет важную роль / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Учёные из Швеции обнаружили возможную связь между регулярным употреблением жирных сортов сыра и сниженной вероятностью развития деменции в пожилом возрасте.

Как сообщает Science Alert, наименьший риск когнитивных нарушений был зафиксирован у людей, которые ежедневно включали в рацион не менее 50 граммов сыра с высоким содержанием жира.

Исследование продолжалось около четверти века и охватило более 27 тысяч взрослых шведов. За это время диагноз деменции был поставлен примерно 3,2 тысячи участников. Анализ показал, что среди любителей жирных сыров — таких как чеддер, гауда, пармезан, бри, грюер или моцарелла — заболевание встречалось реже, чем у тех, кто ел сыр в минимальных количествах.

С учётом таких факторов, как возраст, пол, образование и особенности питания, исследователи пришли к выводу, что высокое потребление жирного сыра связано с уменьшением общего риска деменции примерно на 13%. При этом аналогичного эффекта не выявили у обезжиренных молочных продуктов, включая молоко, йогурты и кефир. Что касается сливочного масла, его избыточное употребление, напротив, может быть связано с повышенным риском болезни Альцгеймера.

Авторы подчёркивают, что полученные данные идут вразрез с традиционными взглядами на вред жирных молочных продуктов для мозга, однако механизмы такого эффекта пока неясны и требуют дальнейших исследований.

Независимые специалисты призывают относиться к выводам с осторожностью. Одним из ограничений работы является то, что рацион участников оценивался лишь в начале исследования, тогда как за десятилетия он мог существенно измениться. Эксперты напоминают: ни один отдельный продукт не может служить защитой от деменции — решающее значение имеет образ жизни в целом.

