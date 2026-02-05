Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

Руслана Заклинская
5 февраля 2026, 03:16
7
Львовскую область испытает на прочность атлантический циклон.
Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду
Прогноз погоды для Львова на 5 февраля / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода во Львове 5 февраля
  • О какой опасности предупредили метеорологи на Львовщине
  • Какой будет температура воздуха

В четверг, 5 февраля, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, туман и гололедица на дорогах. В области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, погоду в регионе будет определять теплый сектор циклона над Атлантикой. Ночью по всей территории области, а днем местами прогнозируют небольшой дождь. Кое-где возможен туман, поэтому видимость будет ухудшаться до 200-500 метров.

видео дня

Ветер на Львовщине юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем - 1-6° тепла.

Синоптики предупреждают также об опасных метеорологических явлениях. На дорогах Львовской области и во Львове ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме того, 5-6 февраля в горах Львовской области прогнозируют умеренную лавинную опасность (2 уровень) в связи с оттепелью. Туристов и жителей горных районов призывают быть осторожными.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Погода во Львове 5 февраля

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, туман и гололедица. Температура ночью составит 1-3° мороза, днем - 1-3° тепла. Атмосферное давление будет падать, относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Сколько сильные морозы могут продержаться - прогноз

В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что такая холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля.

По ее словам, днем прояснение и солнце добавляют хотя бы минимальное тепло, однако ночью в условиях высокого атмосферного давления, антициклона и поступления холодного воздуха происходит интенсивное охлаждение приземного слоя. При отсутствии облаков тепловое излучение быстрее теряется, поэтому температура резко снижается, что и вызывает сильные морозы.

Погода в Украине - последние новости

Первая неделя февраля в Украине будет холодной, с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Как писал Главред, 5 февраля в Тернопольской области будет облачно, с небольшими осадками, гололедом и сильным ветром до 15-20 м/с. Температура: 0...-5°, в Тернополе -1...-3°. Объявлено штормовое предупреждение (желтый уровень).

По словам синоптика Натальи Диденко, в страну приходит потепление, хотя ночь на северо-востоке еще будет морозной. Снег прогнозируют в северных областях, местами на западе и в центре, тогда как на востоке и юге будет преобладать сухая погода.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода новости Львова Львовская область прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода Львов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

03:04Война
РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

01:56Фронт
"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

23:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

Последние новости

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке мышки с сыром за 31 с

03:30

Финансовый взрыв недели: четыре знака зодиака получат денежное вознаграждение

03:16

Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

03:04

Горят автомобили и раздаются громкие взрывы: Киев под атакой "Шахедов"

02:52

Три сигнала говорят о скрытой угрозе: прорывной метод диагностики деменции

Реальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - КлочокРеальных гарантий нет, Украине важно использовать любую паузу в войне - Клочок
02:00

Путинистка Лариса Долина выбрала новую страну - где она купила жилье

01:56

РФ готовит масштабное наступление: какие области могут оказаться под ударом

01:54

Их невозможно не заметить: четыре знака зодиака с самой сильной энергетикой

00:51

Эффект "посадил и забыл": семь сортов томатов для минимального уходаВидео

Реклама
04 февраля, среда
23:54

45-летний голливудский актер оказался с железом в плече: "Тяжелое испытание"

23:31

Невероятную задачу со спичками решают единицы: добавьте 4 — и всё вдруг сойдется

23:21

Для Черкасс и области изменили графики отключений - когда не будет света 5 февраля

23:20

Только вредят: деревья, которые никогда не следует сажать во дворе

23:17

Разведенная Анна Саливанчук намекнула на новый роман

23:05

"Менее чем за год": Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны

22:49

Никакой реальной "коалиции" нет: тревожный прогноз о сроках завершения войныВидео

22:46

"До мурашек": Елена Мозговая показала мужа-военного "когда слова излишни"

22:43

Даже пятна исчезнут: как легко отмыть посуду из нержавейки

22:31

Отключения могут стать более длительными: в Минэнерго сделали неутешительное заявление

22:23

Украина пошла на уступку России по территориям для окончания войны - что известно

Реклама
22:01

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

21:56

Потап нашел замену Насте Каменских и публично показал эту девушку

21:55

Отключение света в Запорожской области 5 февраля: графики для всех очередей

21:43

Сутки по обновленным графикам: как будут отключать свет в Днепре и области 5 февраляФото

21:36

Всю жизнь чистили картошку неправильно: один простой трюк разорвал Сеть

21:24

"Будет весомый шаг": Зеленскому доложили о результатах переговоров в ОАЭ

20:43

Сложные вопросы остались: у Трампа сделали важное заявление о переговорах в ОАЭ

20:40

Головоломка, которая тренирует зрение: найдите скрытое число всего за 15 секунд

19:59

Осадчая и Горбунов заговорили о пополнении в семье: "Дальше больше"

19:59

В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать

19:53

Сильный ветер и гололед: в Тернопольской области ожидается настоящая непогода

19:37

Амбиции Кремля растут: куда РФ планирует перебросить основные силы после Донбасса

19:30

Десятки ракет со шрапнелью: новые детали массированных ударов РФ по ТЭЦ в КиевеВидео

19:19

Не Донецк: какой город на самом деле был первой "столицей" Донецкой областиВидео

19:10

Переговоры Украины и РФ: прорыв или прекращение огня?мнение

19:08

Малоизвестная фирма из Житомира получила контракты на защиту ГАЭС на 5,6 млрд гривен

18:56

Названы цели и дата: Россия готовит "вторую волну" массированного удара

18:47

Тарифы на свет в Украине вырастут - когда и сколько придется платить

18:36

В Европе могли только мечтать: какое изобретение во Львове изменило жизнь людейВидео

18:23

Эвакуация из Киева с запасами еды и воды: эксперт объяснил, к чему готовиться

Реклама
18:10

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - говорили об Украине и не только

17:54

РФ преследует более широкие цели: для чего на самом деле Кремль требует Донецк

17:39

Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

17:37

Решетка плиты будет как новая: простой способ убрать жир и нагар без тренияВидео

17:27

Мыши сбегут сами: один простой трюк заставит грызунов моментально покинуть домВидео

17:12

"Развеяли все сомнения": помолодевшие Пугачева и Галкин появились вместе

17:11

Пушистые очеровашки: ветеринар назвала 6 самых красивых пород кошек

16:53

Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

16:44

Россиян взяли в "котел" на фронте - в ВСУ назвали количество окруженных оккупантов

16:35

Эксперты назвали породы собак, которые никогда бы не завели: в чем причиныВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять