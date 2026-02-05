Густой туман, мороз и гололедица: на Львовщине прогнозируют опасную погоду

Львовскую область испытает на прочность атлантический циклон.

Прогноз погоды для Львова на 5 февраля / Фото: УНИАН

В четверг, 5 февраля, во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, туман и гололедица на дорогах. В области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, погоду в регионе будет определять теплый сектор циклона над Атлантикой. Ночью по всей территории области, а днем местами прогнозируют небольшой дождь. Кое-где возможен туман, поэтому видимость будет ухудшаться до 200-500 метров.

Ветер на Львовщине юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем - 1-6° тепла.

Синоптики предупреждают также об опасных метеорологических явлениях. На дорогах Львовской области и во Львове ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме того, 5-6 февраля в горах Львовской области прогнозируют умеренную лавинную опасность (2 уровень) в связи с оттепелью. Туристов и жителей горных районов призывают быть осторожными.

Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Погода во Львове 5 февраля

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, туман и гололедица. Температура ночью составит 1-3° мороза, днем - 1-3° тепла. Атмосферное давление будет падать, относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Сколько сильные морозы могут продержаться - прогноз

В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует, что такая холодная погода сохранится как минимум до 4 февраля.

По ее словам, днем прояснение и солнце добавляют хотя бы минимальное тепло, однако ночью в условиях высокого атмосферного давления, антициклона и поступления холодного воздуха происходит интенсивное охлаждение приземного слоя. При отсутствии облаков тепловое излучение быстрее теряется, поэтому температура резко снижается, что и вызывает сильные морозы.

Погода в Украине - последние новости

Первая неделя февраля в Украине будет холодной, с резкими колебаниями температур и незначительными осадками. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, в ближайшие дни большинство регионов будет находиться под влиянием арктического антициклона.

Как писал Главред, 5 февраля в Тернопольской области будет облачно, с небольшими осадками, гололедом и сильным ветром до 15-20 м/с. Температура: 0...-5°, в Тернополе -1...-3°. Объявлено штормовое предупреждение (желтый уровень).

По словам синоптика Натальи Диденко, в страну приходит потепление, хотя ночь на северо-востоке еще будет морозной. Снег прогнозируют в северных областях, местами на западе и в центре, тогда как на востоке и юге будет преобладать сухая погода.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

