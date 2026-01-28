Укр
Читать на украинском
Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Мария Тупик
28 января 2026, 17:10обновлено 28 января, 17:45
Синоптик Наталья Птуха предупредила о новой волне сильных морозов в Украине.
Украину накроет мороз до -26
Украину накроет мороз до -26 / Главред

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень морозной. По прогнозу синоптиков, в страну придет антициклон.

В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда ждать резкого похолодания, сколько продержится сильный мороз и какой будет погода в начале февраля.

В Украину надвигаются новые морозы и изменение погоды. Каких погодных сюрпризов нам ожидать?

Действительно, тенденция идет к ощутимому снижению температуры. Пока что те значения, которые мы можем озвучить, это 1-2 февраля будут самыми морозными. Начало снижения температуры 30 января. В северной части будет еще небольшой снег. Но, осадков или интенсивных снегопадов не следует ожидать.

Какой погодой закончится январь в Украине?

30-го числа в северной части Украины будет небольшой снег и одновременно понижение температуры в течение суток до 6-11 градусов мороза. Сейчас Украина находится в фазе кратковременного потепления, но начиная с 30 января ожидаем ощутимое понижение температуры, особенно для северных регионов.

На юге страны остаются более высокие значения температуры и будут преимущественно дожди, ведь 30-го и 31-го января еще атмосферные фронты будут проходить через территорию Украины. Температура днем 1 - 6 тепла, а в Крыму вообще +5 +10. Остальные территории - умеренный мокрый снег и дождь.

В центральных областях снова может пройти локальный циклон. Это будет перед началом понижения температуры. Также 30 января в центральных областях могут пройти значительные осадки.

Когда ожидать значительных морозов и нового похолодания?

С 31 января уже в Украине будет более ощутимое понижение температуры, именно в западных областях, но кроме Закарпатья. Также похолодание ожидается в северных областях, Винницкая, Черкасская, Полтавская области. Уже ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза.

Погода в Украине на февраль 2026
Погода в Украине на февраль 2026 / pixabay

Стоит ли украинцам ожидать новый циклон?

Мы снова возвращаемся к той же картине с морозами, но на этот раз это уже будет антициклон, то есть поле высокого давления, спокойное с прояснениями, в то же время в сочетании с холодной воздушной массой из Скандинавии. Этот антициклон будет определять наиболее интенсивное понижение температуры преимущественно в западных и северных областях.

Погода на февраль 2026

Какую погоду ожидать на юге страны?

Одесса, Николаев, Кировоград, Днепр, Харьков, в этих областях в течение суток 31 марта будет 5-10 мороза. Остальная территория ночью и днем от 3 мороза до +2 тепла, Крым до +6.

Как начнется февраль в Украине?

На сегодняшний день мы уже можем говорить о 1 и 2 февраля. Ожидаем холодную погоду, в дальнейшем температура будет снова снижаться, то есть на несколько градусов ниже. Ночью до минус 14-20 градусов. Местами может быть 21-26 мороза.

Когда в Украине ударит сильный мороз

Какие регионы накроет сильный мороз до -26?

Это северные и северо-западные регионы. Ночью до -26, днем 10-16 мороза. Да. Также, кроме северных и западных, это могут быть и частично центральные регионы. Винницкая, Черкасская области, возможно, также почувствуют значительные морозы.

Но опять же, общее похолодание от -14 до -20, локальное, могут быть и -21 -26 мороза.

С 1 февраля на юге и на востоке ночью -8 -14, днем -2 -8.

Начало февраля будет без осадков, так как уже ожидаем антициклон. Может быть больше прояснений.

График погоды
График погоды / meteo.gov.ua

Сколько продержится мороз в Украине

Почему в Украине будут такие морозные ночи?

Прояснение днем - это солнышко, хоть немного оптимизма добавляет, но в ночные часы, если полностью ясное небо при таких синоптических условиях зимой: высокое давление, антициклон и холодный воздух, то интенсивнее охлаждается приземный слой воздуха, то есть нет этой конденсации облаков, быстрее происходит охлаждение, поэтому такие морозные ночи.

Сколько такие сильные морозы могут продержаться?

По предварительным оценкам, которые на сегодняшний день у нас есть, до 4 февраля будет похожая картина. Но специалисты Украинского гидрометцентра будут еще уточнять информацию и готовить уже официальное сообщение, если будет сохраняться та же тенденция.

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO.

