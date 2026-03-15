"Он боялся": Зеленский раскрыл истинную причину "миролюбивости" Путина

Руслан Иваненко
15 марта 2026, 20:17обновлено 15 марта, 20:50
Глава государства объяснил, как ситуация в Иране и ослабление санкций способствуют продолжению войны.
Путин, Зеленский
Президент Украины призвал США продолжать оказывать давление на Кремль / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

  • Зеленский заявил, что Путин никогда не хотел переговоров
  • Россия соглашалась на контакт из-за страха перед США
  • Отложены трехсторонние переговоры из-за ситуации в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин никогда не стремился к переговорам и прекращению войны. По его словам, Москва соглашалась на контакт только из-за опасений реакции США.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN. Ведущий спросил президента о том, что Россия отказалась проводить переговоры на территории США и настаивает на Европе, а также означает ли это, что Кремль больше не намерен участвовать в мирном процессе.

"Прежде всего, они никогда этого не хотели. Я делюсь только своим мнением. Я знаю, что у моих коллег из США иногда другой взгляд... Поэтому Путин никогда не хотел останавливать войну. Они боялись шагов президента Трампа и давления со стороны Америки. Поэтому он играл в эту игру, делая вид, что хочет переговоров", – отметил Зеленский.

Необходимость давления на Кремль

Президент добавил, что США должны продолжать оказывать давление на Кремль, иначе переговоров не будет: "Он хочет только ультиматумов от нас, чтобы мы ушли с нашей территории. Но он на этом не остановится... Ему этого недостаточно".

Факторы, укрепляющие РФ

Президент добавил, что ситуация в Иране и ослабление санкций предоставляют Путину дополнительные ресурсы для продолжения войны. Он отметил, что за две недели конфликта на Ближнем Востоке Россия заработала около 10 миллиардов долларов, что дает ей еще большую уверенность для продолжения боевых действий.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Необходимость продолжения переговоров

Зеленский подчеркнул: "Сейчас американская сторона отложила встречу из-за Ирана. Но если мы действительно хотим остановить войну, мы должны встречаться. Мы должны встречаться на уровне технических групп... на уровне лидеров. Нам нужно больше давления на Россию. Если мы не сделаем этих шагов, мы не приблизимся к миру".

Мирные переговоры – последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Мединского к переговорному процессу свидетельствует о реальном отношении России к вопросу мира. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, передает lb.ua.

Кроме того, американский лидер резко выразил недовольство, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не стремится заключать мирное соглашение.

Напомним, что специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

Читайте также:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

война в Украине новости Украины мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
