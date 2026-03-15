"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2026, 07:53
Американский президент заявляет, что Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение.
Трамп и Зеленский в Давосе подпишут соглашение на $800 млрд
Трамп высказался о Зеленском

Что известно:

  • Трамп негативно высказался о Зеленском
  • Трамп обвинил Зеленского в отсутствии желания закончить войну
  • Путин якобы готов к мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп внезапно недовольно высказался о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение. Об этом он сказал в интервью NBC News.

Трамп тогда говорил о необходимости ослабить санкции против РФ, чтобы стабилизировать цены на нефть. В то же время многие страны критикуют такие шаги.

Американский президент начал утверждать, что российский диктатор Владимир Путин, который каждый день отдает кровавые приказы, якобы хочет закончить войну, а Зеленский "отказывается".

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке... С Зеленским гораздо сложнее договориться", - сказал Трамп.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Об источнике: NBC News

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

10:05Синоптик
РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

09:28Украина
На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

09:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

Последние новости

10:12

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году: известна дата

10:05

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

09:28

РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

09:16

На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 марта (обновляется)

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
08:50

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти ударымнение

07:53

"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

07:50

Бор спасает помидоры: как избежать опадения цветков и мелких плодов

Реклама
05:50

Судьба подкинет козырь: каким знакам зодиака повезет оказаться в выигрыше

05:12

Скрытая опасность: почему категорически нельзя хранить полотенца в ванной

04:38

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

04:07

Одежда, которая "крадет" сантиметры: какие ошибки допускает каждая третья женщина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лошадью за 39 с

03:31

Что хочет сказать ваша собака: 12 сигналов, которые должен знать каждый хозяин

02:59

Одна деталь меняет все - чем украинский дом лучше русской избы

01:30

Медицинский прорыв: ученые сумели "оживить" замороженный мозг

00:24

Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

14 марта, суббота
22:42

Большинство неправильно пользуется стиральной машиной: в чем главная ошибка

22:22

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

