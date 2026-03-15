"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

Американский президент заявляет, что Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение.

Трамп высказался о Зеленском / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Трамп негативно высказался о Зеленском

Трамп обвинил Зеленского в отсутствии желания закончить войну

Путин якобы готов к мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп внезапно недовольно высказался о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение. Об этом он сказал в интервью NBC News.

Трамп тогда говорил о необходимости ослабить санкции против РФ, чтобы стабилизировать цены на нефть. В то же время многие страны критикуют такие шаги.

Американский президент начал утверждать, что российский диктатор Владимир Путин, который каждый день отдает кровавые приказы, якобы хочет закончить войну, а Зеленский "отказывается".

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке... С Зеленским гораздо сложнее договориться", - сказал Трамп.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Об источнике: NBC News NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

