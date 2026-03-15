"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

Что известно:
- Трамп негативно высказался о Зеленском
- Трамп обвинил Зеленского в отсутствии желания закончить войну
- Путин якобы готов к мирному соглашению
Президент США Дональд Трамп внезапно недовольно высказался о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение. Об этом он сказал в интервью NBC News.
Трамп тогда говорил о необходимости ослабить санкции против РФ, чтобы стабилизировать цены на нефть. В то же время многие страны критикуют такие шаги.
Американский президент начал утверждать, что российский диктатор Владимир Путин, который каждый день отдает кровавые приказы, якобы хочет закончить войну, а Зеленский "отказывается".
"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке... С Зеленским гораздо сложнее договориться", - сказал Трамп.
Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.
Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.
Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.
Об источнике: NBC News
NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.
К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.
