Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

Вы узнаете:
- Какую одежду нужно стирать в горячей воде
- При какой температуре стирать полотенца
- Какой режим стирки самый лучший
В быту мы часто избегаем горячей воды, ведь она может повредить цветные вещи или сделать ткань менее прочной. Однако есть категории текстиля, для которых высокие температуры не просто желательны, а необходимы.
Главред расскажет, какие вещи нужно стирать исключительно в горячей воде.
Белые полотенца
Полотенца ежедневно контактируют с влагой, кожей и жирами тела. Со временем они накапливают микробы, которые становятся причиной неприятного запаха, пишет Real Simple. Стирка в горячей воде помогает избавиться от бактерий, накапливающихся в волокнах, и возвращает ткани способность хорошо впитывать влагу.
Одежда после болезни
Когда кто-то в семье болеет, постельное белье, пижамы и полотенца становятся носителями микробов и вирусов. Высокая температура уничтожает микробы и вирусы, снижая риск повторного заражения.
Мягкие игрушки и вещи домашних животных
Кровати, одеяла или игрушки питомцев быстро накапливают шерсть, перхоть и жиры. Обычная стирка в прохладной воде не дает должного результата. Горячая вода обеспечивает тщательную очистку и помогает поддерживать эти вещи в безопасном для здоровья состоянии. Рекомендуем стирать их не реже одного раза в месяц.
Тряпки для уборки
Многоразовые тряпки активно впитывают грязь, пыль и остатки моющих средств. Стирка в холодной или даже теплой воде не способна качественно их очистить.
Постельное белье
Простыни и наволочки ежедневно накапливают пот, клетки кожи и запахи. Со временем даже после стирки они могут терять ощущение свежести. Горячая вода помогает избавиться от стойких загрязнений и возвращает белью чистоту и комфорт.
Смотрите видео о том, как правильно стирать полотенца, чтобы они были мягкими:
@sizovasofiaa ? Как стирать полотенца, чтобы они были мягкими и приятно пахли ? Четыре лайфхака ?? 1️⃣ Вместо кондиционера добавляйте обычный уксус — он естественным образом смягчает ткань. 2️⃣ Стирайте при 40–60 °C, чтобы сохранить пушистость. 3️⃣ Перед стиркой убедитесь, что барабан чист — хотя бы раз в месяц проводите чистку лимонной кислотой и уксусом. ?2 ложки лимонной кислоты в барабан ?полстакана уксуса в контейнере для порошка ?стирка без белья при 60–90 градусах 4️⃣Для стирки использую только качественные средства — мои фавориты гипоаллергенные гели AllesGut. Они безопасны и отлично справляются с любыми загрязнениями ? #стирка#лайфхак#полотенца#чистотавдоме#советыдлядома#лайфхаки#полезно♬ оригинальный звук - Сизова София
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Об источнике: Real Simple
Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.
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