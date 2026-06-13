Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

Рассказываем, какие вещи нужно стирать исключительно при высоких температурах.

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Какую одежду всегда нужно стирать в горячей воде / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какую одежду нужно стирать в горячей воде

При какой температуре стирать полотенца

Какой режим стирки самый лучший

В быту мы часто избегаем горячей воды, ведь она может повредить цветные вещи или сделать ткань менее прочной. Однако есть категории текстиля, для которых высокие температуры не просто желательны, а необходимы.

Главред расскажет, какие вещи нужно стирать исключительно в горячей воде.

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Белые полотенца

Полотенца ежедневно контактируют с влагой, кожей и жирами тела. Со временем они накапливают микробы, которые становятся причиной неприятного запаха, пишет Real Simple. Стирка в горячей воде помогает избавиться от бактерий, накапливающихся в волокнах, и возвращает ткани способность хорошо впитывать влагу.

Одежда после болезни

Когда кто-то в семье болеет, постельное белье, пижамы и полотенца становятся носителями микробов и вирусов. Высокая температура уничтожает микробы и вирусы, снижая риск повторного заражения.

Мягкие игрушки и вещи домашних животных

Кровати, одеяла или игрушки питомцев быстро накапливают шерсть, перхоть и жиры. Обычная стирка в прохладной воде не дает должного результата. Горячая вода обеспечивает тщательную очистку и помогает поддерживать эти вещи в безопасном для здоровья состоянии. Рекомендуем стирать их не реже одного раза в месяц.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Тряпки для уборки

Многоразовые тряпки активно впитывают грязь, пыль и остатки моющих средств. Стирка в холодной или даже теплой воде не способна качественно их очистить.

Постельное белье

Простыни и наволочки ежедневно накапливают пот, клетки кожи и запахи. Со временем даже после стирки они могут терять ощущение свежести. Горячая вода помогает избавиться от стойких загрязнений и возвращает белью чистоту и комфорт.

Смотрите видео о том, как правильно стирать полотенца, чтобы они были мягкими:

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Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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