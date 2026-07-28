Доллар продолжает стремительно расти, а евро подешевел: курс валют на 29 июля

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 29 июля.

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Курс валют на 29 июля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 29 июля

Насколько подешевел курс евро

Каким будет курс злотого 29 июля

В среду, 29 июля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар продолжает стремительно расти, а евро несколько ослабил свои позиции. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 29 июля

На среду официальный курс доллара США продолжает расти. НБУ повысил курс американской валюты на 7 копеек - до 44,92 гривни за доллар.

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Курс евро на 29 июля

Курс евро несколько снизился. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

Курс злотого на 29 июля

Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 29 июля по сравнению с 28 июля на 1 копейку - до 11,80 гривни.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в начале августа - мнение эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что курс доллара и евро на стыке июля и августа, скорее всего, останется на уровнях, которые наблюдались в июле, если ситуация на мировом рынке топлива не ухудшится.

По словам банкира, главным фактором для валютного рынка станет стоимость нефтепродуктов, поскольку Украина зависит от их импорта. Подорожание топлива может увеличить спрос импортеров на иностранную валюту.

"Именно топливо может стать главным курсовым "нервом" августа. Все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, безопасности транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив и того, насколько быстро страны ОПЕК смогут увеличить добычу", - отметил Лесовой.

По его прогнозу, с 27 июля по 2 августа курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45 грн на межбанке и 44,8–45 грн на наличном рынке. Евро, по оценке эксперта, будет стоить 50,8–51,5 грн на межбанке и 51–51,5 грн в наличном сегменте.

Курс валют - последние новости Украины

Как ранее писал Главред, во вторник, 28 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Все основные иностранные валюты подорожали.

Тарас Лесовой ранее отмечал, что валютный рынок Украины в течение последней декады июля, вероятно, сохранит относительную стабильность. Резких колебаний курса доллара и евро не ожидается.

В то же время финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривны в ближайшее время, а именно - в следующем году или в 2028 году.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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