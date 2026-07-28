"Воевать всей страной": в Кремле обсуждают жёсткий сценарий на фоне провалов в Украине

В РФ могут ввести военное положение после выборов в Госдуму осенью 2026.

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Источники СМИ допускают военное положение в России после выборов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот, Sota

Кратко:

В РФ не исключают введение военного положения после выборов

Указ омпрезидента могут ввести комендантский час и цензуру

Триггером может стать провал на фронте или в наборе войск

Несколько источников в федеральных и региональных органах власти, а также в руководстве одной из оппозиционных фракций в Госдуме не исключают, что после выборов в России может быть официально введено военное положение или его элементы. Об этом сообщает издание Вёрстка.

По федеральному законодательству для этого достаточно указа президента с указанием даты и времени начала действия военного положения, а отменяется оно также указом главы государства без ограничений по срокам.

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"Фактически это будет означать прямое управление - с "заморозкой" деятельности партий и общественных организаций, запретом любых массовых акций, отменой всех выборов, тотальной цензурой, комендантским часом и ограничением на передвижение граждан. Кроме того, мирных жителей и их имущество власти в праве мобилизовать на работы, связанные с обороной", - отмечают журналисты.

Кто поддерживает жёсткий сценарий

Два политтехнолога, работающие с Кремлём, рассказали изданию, что подобный вариант поддерживают некоторые силовики.

"Некоторые силовики уже давно считают, что надо перестать жеманничать" с населением и "воевать всей страной. Триггером может послужить серьезный провал на фронте или в наборе людей в войска", - предположил один из собеседников.

Источник в руководстве одной из думских фракций описал ситуацию иначе, отметив, что положение страны становится всё серьёзнее и без крайних мер его уравновесить может не получиться.

При этом соответствующего указа президента может и не быть, поскольку это разрушит систему максимального невовлечения граждан в военные дела. По его словам, часть мер военного положения в России и так уже действует - в частности, военная цензура, за нарушение которой сотрудникам СМИ грозит уголовная ответственность, а самим медиа - потеря лицензии.

Сейчас военное положение официально действует в четырёх захваченных российскими войсками частях Украины - "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях.

Слухи о новой мобилизации в РФ и рост выплат в регионах

Депутат Госдумы из комитета по обороне Андрей Колесник 24 июля заявил, что новой волны мобилизации не будет - при том, что предыдущая, до сих пор юридически не завершённая волна 2022 года готовилась в обстановке строжайшей секретности, а решение о ней принимал лично Путин вместе с руководством Минобороны и Генштаба.

По оценке исследователя Германского института международной политики и безопасности Яниса Клюге, в первом квартале 2026 года Минобороны удавалось привлекать 800–1000 контрактников в день - примерно на 20% меньше, чем годом ранее.

Параллельно, по данным военных аналитиков, в первой половине 2026 года темпы российского продвижения на фронте существенно снизились. О слухах и возможной подготовке к новой волне мобилизации изданию рассказали восемь источников, работающих с администрацией президента, собеседники в военкоматах и источник, близкий к ФСБ - все они говорили о вероятности такого решения осенью 2026 года, но подчёркивали, что оно пока не принято.

На фоне этого в регионах активизировалась кампания по набору контрактников. В Новосибирской области объявили акцию: при заключении контракта до 31 июля жителям региона обещана выплата в 2,9 млн рублей при поступлении на службу (ранее - 2 млн) и ежемесячное денежное содержание в 224 тысячи рублей.

Источник в правительстве региона рассказал изданию, что тему "активно прокачивают через местные СМИ".

"У нас один из самых низких показателей по стране по контрактам. Дали понять, что если к августу нужные цифры не представим, будет что-то жесткое. Что - не знаю. Ну, полагаю, что в августе-сентябре вопрос встанет ребром, что делать с нехваткой на фронте", - сказал он.

Собеседник издания также добавил, что деньги на выплаты в региональных бюджетах уже заканчиваются, а Минобороны, по слухам, испытывает проблемы даже с обмундированием.

Выборы в России 2026

Выборы в Государственную думу РФ IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.

На них будет избрано 450 депутатов по параллельной (нескомпенсированной) избирательной системе, где 225 депутатов будет избрано по одномандатным округам, а ещё 225 - по партийным спискам.

Выборы в России могут отменить

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова заявила в интервью Главреду, что в стране-агрессоре готовят сценарий отмены выборов в Государственную думу, назначенных на сентябрь.

Вопрос о возможности срыва избирательной кампании начал обсуждаться на самом высоком уровне задолго до публичных заявлений на эту тему.

"На днях мы услышали, что к Путину уже обращаются с подобными предложениями - отменить или отложить выборы в Госдуму. Ко мне такая информация поступала еще месяц назад. Причем речь шла даже не столько о предложениях, сколько о том, что в регионах уже идет подготовка к отмене этих выборов. Поэтому я считаю этот сценарий вполне вероятным", - рассказала Курносова.

Мобилизация в России - новости

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин планирует провести мобилизацию в РФ и рассчитывает призвать от 300 до 500 тысяч человек. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Sky News.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские власти продолжают создавать предпосылки для возможного объявления мобилизации и одновременно готовятся к вероятным внутренним беспорядкам.

22 июля Государственная дума РФ одобрила законопроект, который позволяет гражданам с неснятой или непогашенной судимостью, в том числе за контрабанду наркотиков и участие в организованных преступных группировках, подписывать контракты с Министерством обороны в периоды официальной мобилизации.

В тот же день заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что принятие закона позволит расширить круг граждан, пригодных к военной службе, а также упростит набор военнослужащих для продолжения войны против Украины в 2026 году.

Кроме того, 21 июля Росгвардия обнародовала проект поправок, предусматривающих расширение мер гражданской обороны. По официальной версии, изменения необходимы для защиты населения от неуточненных "опасностей" в условиях мобилизации, военного положения и военного времени.

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Об источнике: "Вёрстка" "Вёрстка" - это независимое русскоязычное общественно-политическое интернет-издание, созданное весной 2022 года. Оно возникло как ответ на массовое закрытие и цензурирование независимых СМИ в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Основатель: Лола Тагаева (экс-шеф-редактор новостей телеканала "Дождь"). Сайт заблокирован Роскомнадзором, само издание и главред внесены в реестр "иноагентов" Значительная часть команды работает из-за рубежа ради безопасности, однако издание сохраняет сеть анонимных авторов и фрилансеров, находящихся непосредственно внутри России, что позволяет им получать уникальную информацию с мест событий.

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