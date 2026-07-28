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Трамп и Зеленский проведут "тайные" переговоры: что решится в Вашингтоне уже сегодня

Анна Ярославская
28 июля 2026, 09:43обновлено 28 июля, 10:15
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28 июля глава Украины Зеленский прилетел к президенту Америки Трампу. США готовят важное решение по России.
​ Трамп и Зеленский сегодня проведут встречу за закрытыми дверями
Трамп и Зеленский сегодня проведут встречу за закрытыми дверями / Коллаж: Главред фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com ​ ​

Ключевые тезисы:

  • Зеленский прибыл в США для встреч с Трампом и сенаторами
  • Главные темы переговоров - антибаллистика и мирный процесс
  • Во время визита Зеленского Сенат США может проголосовать "адские санкции" против РФ

Во вторник, 28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры состоятся во второй половине дня за закрытыми дверями.

Главред собрал все, что известно о саммите двух лидеров на данным момент.

видео дня

В 08:29 во вторник Зеленский сообщил, что уже находится в США.

"В графике – встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один – это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой. Мир должен стать поближе", - написал глава государства в Telegram.

Также он сообщил, что посетит похороны сенатора Линдси Грэма, который был большим другом Украины и продвигал "адские санкции" против страны-агрессора РФ.

Смотрите видео - Зеленский прибыл с официальным визитом в США:

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Когда состоится встреча Трампа и Зеленского

Встреча президентов США и Украины пройдет в закрытом режиме, без допуска прессы, в 09:30 по восточному времени (16:30 по Киеву), а сразу после нее, в 11:00 (18:00 по Киеву), Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"После этого оба лидера, как ожидается, примут участие в похоронах сенатора Линдси Грэма", - сообщил журналист Deutsche Welle Михаил Комадовский в соцсети Х.

График президента США Трампа
График президента США Трампа на 28 июля 2026 / x.com/komadovsky

Зеленский встретится со всеми 100 сенаторами США

Помимо переговоров в Белом доме, украинского президента ждет отдельная встреча на Капитолийском холме. Как сообщает издание The Hill, все сто сенаторов США получили приглашение на встречу с Зеленским, которая пройдет во вторник в 18:00 по местному времени - то есть уже в час ночи среды, 29 июля, по Киеву. Поводом стало рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России и ее торговых партнеров.

Издание уточняет, что речь идет о пакете ограничений, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм и который пользуется поддержкой обеих партий Конгресса.

По данным The Hill, Трамп одобрил этот законопроект, но потребовал включить в него расширение санкций против Ирана и "Хезболлы".

В феврале с Зеленским уже встречалась большая группа сенаторов от обеих партий в Мюнхене, а некоторые законодатели виделись с ним и во время предыдущих визитов в Вашингтон.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Сенат США может вынести на голосование законопроект об "адских санкциях" против РФ

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США Сенат может приступить к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России. Об этом сообщает Reuters.

Инициативу ранее активно продвигал сенатор Линдси Грэм. Документ направлен на сокращение доходов Москвы от экспорта энергоносителей, которые, по мнению авторов законопроекта, используются для финансирования войны против Украины.

Законопроект находился на рассмотрении почти год, однако до смерти Грэма верхняя палата Конгресса так и не вынесла его на окончательное голосование.

Изначально документ предусматривал введение 500-процентных пошлин для стран, продолжающих закупать российские нефть и газ. Позже законодатели смягчили предложение, снизив ставку до 100%, чтобы увеличить шансы на поддержку инициативы в Конгрессе.

Вместе с тем часть американских законодателей выступила с критикой проекта. По их мнению, документ может существенно расширить полномочия президента США Дональда Трампа в вопросах санкционной политики.

Именно разногласия вокруг этих положений долгое время тормозили рассмотрение инициативы. Теперь, как отмечает Reuters, голосование по законопроекту может состояться во время пребывания Зеленского в Вашингтоне.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Зеленский приехал в США на волне побед

Украинский президент, в отличие от неудачной поездки в Вашингтон в феврале 2025 года, на этот раз находится в необычно уверенной позиции. Как пишет издание Politico, украинские войска пережили изнурительную зиму и нанесли России ощутимые удары в последние месяцы, что дало Киеву преимущество в многолетнем противостоянии.

Эти победы, судя по всему, и принесли Зеленскому расположение Вашингтона.

"Это очень иронично. Зеленский внезапно оказался в фаворе у Белого дома, потому что президент любит победителей, а Украина явно переломила ход войны и теперь во многих смыслах наказывает Россию больше, чем страдает от её ракетных ударов", - отметил бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро.

О чем будут говорить Трамп и Зеленский

Президенты Украины и США, вероятно, обсудят поставки ракет к системам ПВО. Также будет идти о мирных переговорах с РФ и формате их проведения (у команды Трампа подготовлены три идеи).

По данным CNN во время переговоров Зеленский и Трамп сосредоточатся именно на обсуждении путей завершения войны России против Украины. По информации источника издания, ключевое внимание во время переговоров будет уделено текущим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.

"Пора положить конец войне," - заявил собеседник издания, комментируя предстоящие переговоры между двумя президентами.

В интервью Sky News Зеленский говорил, что будет говорить с Дональдом Трампом о ПВО , в том числе ракетах PAC-2 и PAC-3 к ЗРК Patriot. Также президент Украины хочет обсудить двустороннее сотрудничество с США.

"Ракеты PAC-2 и PAC-3 – это не наступательные ракеты. Мы нашли в Европе деньги, чтобы купить их у США, но этих ракет у нас недостаточно (...) Существует дефицит из-за ситуации на Ближнем Востоке. Я пытаюсь решить этот вопрос вместе с европейцами, американцами и другими странами", - сказал Зеленский.

Он добавил также, что Трамп одобрил предоставление Украине лицензий на производство ракет для ЗРК Patriot.

"Мы в Украине можем работать очень быстро. С первых лет этой войны я обращался к американцам и европейцам с просьбой предоставить лицензии. Не навсегда, а только во время этой войны. Мы увеличим производство и мы будем делиться. Мы не будем продавать никому другому – только для нужд Украины и наших партнеров, если им это понадобится", - объяснил глава государства.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Каких результатов ждать от встречи в Вашингтоне: два сценария

Дональд Трамп будет выбирать между двумя сценариями завершения российско-украинской войны, ориентируясь на промежуточные выборы в США в ноябре. Об этом в комментарии 24 Каналу заявил глава Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко.

"Трампу накануне выборов нужно получить комплексный политический результат. И если будет возможность "завершить" девятую войну - то есть войну России против Украины - его команда от этого не откажется", - уверен он.

Тон переговорному процессу задал государственный секретарь США Марк Рубио, который перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон сделает все возможное для завершения войны, если сложится соответствующая конфигурация. Однако итоги этого контакта оказались для Москвы не слишком приятными.

"Рубио дал понять россиянам, что "дух Анкориджа" отсутствует, что он неприемлем для Украины, а США, несмотря на запрос из России, продолжат передавать Киеву вооружение", - сказал президент Международного института исследований безопасности.

Позиции России дополнительно ослабляет экономический и энергетический кризис, переходящий в хроническую стадию. По словам Буряченко, это будет иметь серьезные социальные последствия, особенно накануне выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь.

Эти факторы, считает эксперт, подталкивают Трампа к одному из двух вариантов действий.

Сценарий №1. Скоординированное давление США, Украины и европейцев на Путина.

"Согласно первому сценарию, США давят на Россию вместе с Украиной и европейцами, заставляя Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях. Эти условия предложила и Украина, и европейцы. Тогда Трамп мог бы показать понятный политический результат перед промежуточными выборами, и это было бы реализовано честно, в частности через инструменты гарантий безопасности", - отметил он.

По словам Буряченко, этот вариант приемлем для Украины, но требует серьезной работы со стороны США и европейских партнеров, в частности по ограничению экспорта российского газа и нефти. Готовы ли к этому Вашингтон и Брюссель на фоне масштабирования энергетического кризиса - остается открытым вопросом.

Сценарий №2. США будут постоянно находиться в переговорном процессе, получая предложения от России и одновременно поддерживая диалог с Украиной.

"Такой вариант позволял бы Трампу показать своим избирателям, прежде всего республиканцам, что он не отказывается от обещания завершить войну в Украине. Однако реальных шагов к завершению войны он бы не предпринимал, потому что приоритет оставался бы за Ближним Востоком", - подчеркнул эксперт.

Именно в такой логике, по оценке Буряченко, вероятнее всего пройдет встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне.

Американский лидер, скорее всего, попытается продемонстрировать избирателям контакт с украинским президентом, попытки урегулировать войну и даже намерение принять санкционный пакет Линдси Грэма - при этом оставаясь на связи с Путиным.

Что касается Владимира Зеленского, его план максимум - посадить Россию за стол переговоров через санкционный пакет Линдси Грэма.

План минимум от встречи с Трампом предполагает получение возможности закрыть небо, перенаправление в Украину большего количества ракет PAC-3 для систем Patriot, а также, как подчеркнул Буряченко, скорейшее размещение производства этих ракет.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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