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Бунт в РФ против Кремля: появился прогноз, какие регионы отделятся первыми

Алексей Тесля
27 июля 2026, 22:06
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Виталий Шапран не исключил вероятность протестов в отдаленных российских регионах.
Путин, протест
Появился прогноз вероятности бунта в РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Главное из заявлений Шапрана:

  • Не исключена вероятность протестов в отдаленных российских регионах
  • Противоречия между федеральным центром и регионами в РФ нарастают

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран прокомментировал вопрос о том, может ли углубление ударов по РФ вызвать усиление протестных настроений среди россиян.

"В бунт в Москве я не верю. Кремль боится такого сценария, поэтому, как только ситуация обостряется, он начинает отбирать все у регионов и направлять в столицу", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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В то же время эксперт не исключил вероятность протестов в отдаленных российских регионах.

"А вот в регионах, особенно в отдаленных, возможны протесты. Время от времени появляется информация о недопоставках топлива именно в отдаленные районы. Например, если в начале ноября закрывается морская навигация по Северному морскому пути и туда, кроме самолетов, больше ничем нельзя что-либо доставить, возникают огромные риски. Есть целый ряд регионов, где добывают сжиженный газ, золото, платину, нефть. Они расположены за Полярным кругом или в зоне вечной мерзлоты и живут за счет поставок. Если навигация будет сорвана, у этих регионов появятся все возможности для того, чтобы, при наличии политического желания, даже заявить об отделении от Российской Федерации", - считает он.

Собеседник убежден, что противоречия между федеральным центром и регионами - один из главных потенциальных сценариев распада Российской Федерации

"Кремль ничего не делает, чтобы их преодолеть. Наоборот, чем хуже становится ситуация, тем больше ресурсов он отбирает у регионов и вкладывает в Москву, Санкт-Петербург и еще несколько крупных городов. Все остальное живет своей жизнью, причем очень плохой", - говорит он.

По словам эксперта, этот сценарий особенно интересен для отдаленных регионов, потому что подавлять там протесты федеральному центру очень сложно.

"Мы привыкли, что в Украине даже без авиасообщения можно доехать из Донбасса в Ужгород на поезде или на автомобиле. А попробуйте добраться из Норильска в Москву или Петербург зимой. У многих городов в этом регионе нет другого сообщения, кроме воздушного. Даже отправить туда Росгвардию - уже проблема. Это можно сделать только самолетами, а авиационный ресурс ограничен. Кроме того, там очень суровые климатические условия, к которым их спецслужбы также не приспособлены. Они играют с реальным риском распада Российской Федерации или изменения договора между регионами и федеральным центром - как общественного, так и формального. Это один из сценариев, которые им угрожают и на которые Украина в определенной степени может оказать давление", - добавил Шапран.

Смотрите видео - интервью Виталия Шапрана:

Бунт в РФ против Путина: появился прогноз

Журналист, писатель и публицист Александр Сотник, являющийся редактором канала Sotnik-TV, оценил вероятность возможных протестов и массовых выступлений внутри России против власти Владимира Путина.

По его мнению, масштабного народного восстания ожидать не стоит - возможны лишь отдельные локальные конфликты, которые будут быстро подавлены силовыми структурами.

"Локальные вспышки будут, где-то друг друга порубят топориками и успокоятся. Приедет ОМОН, всех усмирит, десяток-другой бунтовщиков отправят на "СВО", на этом все и закончится", - подчеркнул он.

Ранее политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, начинают ли в РФ рассматривать кого-то на роль преемника диктатора РФ Владимира Путина.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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