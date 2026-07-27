Пятна на помидорах — первый признак беды: чем обработать томаты во время плодоношения

Городница перечислила фунгициды и биопрепараты, которые можно применять на кустах с созревающими плодами, и рассказала о главном условии эффективной обработки.

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Чем обработать помидоры во время плодоношения - пятна на листьях помидоров / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как защитить помидоры от фитофторы во время плодоношения

Чем обработать помидоры от альтернариоза в открытом грунте

Почему появляются пятна на листьях томатов в дождливую погоду

Неделя непрерывного моросящего дождя и перепад между дневными 20–25 и ночными 10–12 градусами создали в Винницкой области идеальные условия для вспышки альтернариоза и фитофтороза на томатах. Листья на кустах не просыхают сутки, в открытом грунте уже появились первые пораженные листья, а плоды активно созревают - то есть классическая "химия" на грядке под запретом. Огородница-блогер Надежда Пидлисняк, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок", назвала способы защиты, которые работают в такой ситуации без риска для урожая.

Главред выяснил, чем обработать помидоры от фитофторы и альтернариоза в дождливую погоду.

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Как защитить помидоры от болезней в сырую погоду

Сценарий действий на участке зависит от того, на каком этапе хозяин заметил изменения на кустах. Ставка на позднюю реакцию почти всегда обходится дороже.

"Ведь лучше профилактическая борьба, чем лечение. К тому же лечение не всегда бывает успешным", - отмечает Подлесняк.

Первый этап работы - не опрыскиватель, а секатор. Причем значение имеет даже то, в какой именно день хозяин выходит на грядку.

"При наличии хотя бы одного подозрительного пятна такие листочки нужно немедленно убрать с участка. Конечно, такую работу следует проводить в сухой день и ни в коем случае не в сырую погоду", - подчеркивает автор канала.

Нужно ли обрезать нижние листья на помидорах

Отдельный фактор риска - плотность посадок. Загущенные кусты дольше удерживают влагу, и именно там грибок появляется первым.

"Нужно до появления первой кисти удалить нижние листья, чтобы участок хорошо проветривался, а кусты не были слишком густыми. Убирать листья следует постепенно. Если кусты будут хорошо проветриваться, то и пораженных листочков будет меньше", - советует огородница.

Инструмент рекомендуется обрабатывать дезинфицирующим средством после каждого растения, чтобы не разносить инфекцию по всей грядке. Срезанные листья не оставляют между кустами и не выбрасывают в компост - их сжигают или утилизируют.

Смотрите видео о том, как обрезать нижнюю листву у томатов для профилактики болезни:

Чем обработать помидоры от фитофторы во время плодоношения

Выбор средства диктуется масштабом поражения. Если подозрительных листьев на кустах десятки, слабые методы уже не сработают.

По словам специалиста, в случае существенной угрозы выбирают системные фунгициды с сокращенным периодом распада, которые эффективны против альтернариоза и фитофтороза. Главное преимущество таких средств - короткий срок ожидания до сбора урожая, который составляет всего пять дней.

Для тяжелых случаев применяют медьсодержащие препараты системно-контактного действия, которые действуют как на поверхности, так и внутри тканей растения. Цена такой эффективности - более длительная пауза перед употреблением помидоров: до 14 дней. Когда бурые или тёмные пятна уже перешли на стебли, огородница советует переходить именно на контактные средства на основе меди.

Как действуют препараты на основе сенной палочки и триходермы

Легкий сценарий - когда отдельные пораженные листья встречаются кое-где, без массовых пятен. Здесь в игру вступает другой класс средств.

"Это препараты на основе сенной палочки. Они подавляют развитие грибка", - уточняет эксперт.

Вторая группа - почвенные и листовые антагонисты грибка на основе полезных микроскопических грибов, которые имеют свою специфику внесения и собственный график.

"Также очень хорошо использовать препараты на основе триходермы. Одни из них применяются на листья, другие - для полива под корень. Но нужно понимать, что биопрепараты легко смываются дождем, поэтому их следует вносить каждые 5–7 дней и обязательно повторять обработку после осадков", - предупреждает автор канала.

Можно ли есть помидоры сразу после обработки биопрепаратами

Когда томаты переходят в фазу массового созревания, предпочтение отдается именно биологическим средствам. Главный аргумент в их пользу - отсутствие какой-либо паузы между опрыскиванием и появлением помидоров на столе.

"Поскольку томаты активно плодоносят, специализированные бактериальные биокомплексы имеют нулевой срок ожидания. То есть официального срока ожидания для сбора урожая вообще нет. Это означает, что сразу после опрыскивания кустов можно собирать урожай, мыть его и есть", - отмечает Подлесняк.

Механизм действия таких средств основан не только на живых бактериях, но и на сопутствующих веществах в составе.

"Они содержат концентрат бактерий сенной палочки высокой плотности, а также ферменты и природные фунгицидные вещества. Они физически уничтожают грибок, блокируя его размножение на листьях и плодах", - рассказывает огородница.

Как усилить действие биопрепаратов для томатов

Такие средства действуют одновременно против грибковых и бактериальных инфекций, обогащены микро- и макроэлементами и помогают кустам легче переносить жару и перепады температуры, которые и провоцируют вспышку альтернариоза.

В баковую смесь огородница добавляет биологический прилипатель, а для защиты от вредителей, проделывающих дырки в листьях, - сочетает биоинсектициды и биоакарициды, которые усиливают действие друг друга.

Когда лучше опрыскивать томаты биопрепаратами

Время обработки имеет не меньшее значение, чем сам состав смеси, ведь основа биологических средств - живые организмы.

"Конечно, такую обработку нужно проводить вечером или в пасмурную погоду, поскольку живые полезные бактерии в составе препаратов боятся прямого ультрафиолета и быстро погибают на солнце. Защитное действие сохраняется около 7–10 дней, поэтому через этот интервал обработку нужно повторять, а также возобновлять опрыскивание после сильного дождя, который может смыть бактерии с листьев", - отмечает автор канала.

Как правильно разводить биопрепараты перед использованием

Самая частая ошибка огородников - заливать концентрат холодной водой непосредственно перед выходом на грядку. Схема приготовления раствора требует отдельного этапа и запаса времени.

"Если нужно приготовить раствор на 10 литров воды, сначала берут 3 литра теплой воды, разводят биопрепарат по инструкции и оставляют на полчаса или час, чтобы полезные бактерии "проснулись". Только тогда обработка даст желаемый эффект", - уточняет Подлесняк.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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