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Запах секонд-хенда исчезнет после первой обработки: трюк, о котором мало кто знает

Инна Ковенько
27 июля 2026, 17:35обновлено 27 июля, 18:09
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Даже резкий запах вещей из секонд-хенда можно устранить без дорогих средств, если знать несколько проверенных способов.

Запах секонд-хенда исчезнет после первой обработки: трюк, о котором мало кто знает
Как избавиться от запаха в вещах из секонд-хенда / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Как правильно стирать вещи из секонд-хенда
  • Как избавиться от запаха секонд-хенда в домашних условиях

Запах вещей из секонд-хенда может испортить впечатление даже от самой удачной находки. Он возникает из-за химической дезинфекции тканей формальдегидом, а также из-за длительного хранения вещей в пакетах на складах, где они впитывают влагу и приобретают затхлый запах.

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Главред расскажет, как избавиться от запаха секонд-хенда без лишних затрат.

Как избавиться от запаха в вещах из секонд-хенда

Если запах слабый, достаточно постирать одежду при максимально допустимой температуре и оставить её на свежем воздухе на несколько дней, пишет Deccoria. Однако в большинстве случаев требуются дополнительные приёмы, которые воздействуют на молекулы запаха и нейтрализуют их.

Замораживание

Проветренную одежду можно поместить в пакет и оставить в морозильной камере на несколько часов. Низкая температура разрушает часть соединений, удерживающих запах, и ткань становится свежее.

Аммиак

Раствор аммиака в воде - один из самых эффективных методов. Для натуральных тканей достаточно часа замачивания, для синтетики - нескольких часов. Рекомендуем делать это в хорошо проветриваемом помещении. После процедуры вещь следует постирать с кондиционером.

Активированный уголь

Если даже после стирки запах остаётся, поможет активированный уголь. Таблетки стоит положить в мешочек с тканью и оставить в шкафу рядом с одеждой. Дополнительно можно использовать эфирные масла - эвкалиптовое или розовое, чтобы придать вещам легкий аромат.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде
Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

Соль, лимон и уксус

Простой раствор из поваренной соли, лимонного сока или уксуса способен нейтрализовать даже стойкие запахи. Одежду замачивают на несколько часов, после чего тщательно прополаскивают и стирают.

Пищевая сода

Сода хорошо поглощает запахи. Достаточно засыпать её в пакет с одеждой и оставить на ночь. Затем вытряхнуть остатки и проветрить вещь на улице.

Когда стоит обратиться в химчистку

Для курток, пальто или пуховиков домашние методы могут оказаться недостаточными. В таких случаях лучше всего воспользоваться услугами химчистки, где запахи удаляют профессиональными средствами.

Смотрите видео о том, как избавиться от запаха из секонд-хенда:

@vinamor_

Как обработать кожаные изделия из секонд-хенда и много интересного в следующих видео - подписывайся?

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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