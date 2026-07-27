Запах секонд-хенда исчезнет после первой обработки: трюк, о котором мало кто знает

Читайте в материале:
- Как правильно стирать вещи из секонд-хенда
- Как избавиться от запаха секонд-хенда в домашних условиях
Запах вещей из секонд-хенда может испортить впечатление даже от самой удачной находки. Он возникает из-за химической дезинфекции тканей формальдегидом, а также из-за длительного хранения вещей в пакетах на складах, где они впитывают влагу и приобретают затхлый запах.
Главред расскажет, как избавиться от запаха секонд-хенда без лишних затрат.
Как избавиться от запаха в вещах из секонд-хенда
Если запах слабый, достаточно постирать одежду при максимально допустимой температуре и оставить её на свежем воздухе на несколько дней, пишет Deccoria. Однако в большинстве случаев требуются дополнительные приёмы, которые воздействуют на молекулы запаха и нейтрализуют их.
Замораживание
Проветренную одежду можно поместить в пакет и оставить в морозильной камере на несколько часов. Низкая температура разрушает часть соединений, удерживающих запах, и ткань становится свежее.
Аммиак
Раствор аммиака в воде - один из самых эффективных методов. Для натуральных тканей достаточно часа замачивания, для синтетики - нескольких часов. Рекомендуем делать это в хорошо проветриваемом помещении. После процедуры вещь следует постирать с кондиционером.
Активированный уголь
Если даже после стирки запах остаётся, поможет активированный уголь. Таблетки стоит положить в мешочек с тканью и оставить в шкафу рядом с одеждой. Дополнительно можно использовать эфирные масла - эвкалиптовое или розовое, чтобы придать вещам легкий аромат.
Соль, лимон и уксус
Простой раствор из поваренной соли, лимонного сока или уксуса способен нейтрализовать даже стойкие запахи. Одежду замачивают на несколько часов, после чего тщательно прополаскивают и стирают.
Пищевая сода
Сода хорошо поглощает запахи. Достаточно засыпать её в пакет с одеждой и оставить на ночь. Затем вытряхнуть остатки и проветрить вещь на улице.
Когда стоит обратиться в химчистку
Для курток, пальто или пуховиков домашние методы могут оказаться недостаточными. В таких случаях лучше всего воспользоваться услугами химчистки, где запахи удаляют профессиональными средствами.
Смотрите видео о том, как избавиться от запаха из секонд-хенда:
@vinamor_
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Об источнике: Deccoria
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