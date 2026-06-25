Как полностью вывести запах секонд-хенда: способ, который большинство игнорирует

Одежда из секонд-хенда часто имеет стойкий специфический запах, который не исчезает после обычной стирки.

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Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды — проверенный лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как избавиться от запаха секонд-хенда с одежды

Почему нельзя использовать кондиционер

Как правильно сушить одежду

Секонд-хенд и комиссионные магазины давно стали источником интересных находок для гардероба. Здесь можно найти вещи с характером, которые придают стиль и индивидуальность. Но наряду с выгодой и оригинальностью часто возникает и проблема — специфический запах, который въедается в ткань. Обычная стирка редко помогает полностью избавиться от этого запаха, а спреи или духи лишь маскируют его на короткое время.

Главред расскажет, как избавиться от запаха секонд-хенда на одежде без лишних усилий.

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Почему запах держится так долго

Запах секонд-хенда имеет химическое происхождение, он образуется из-за средств для обработки тканей, консервантов и длительного хранения вещей в закрытых помещениях, пишет Better Homes&Gardens. Чтобы его убрать, нужно не просто замаскировать, а расщепить молекулы, которые его вызывают. Только тогда ткань станет по-настоящему свежей.

Как избавиться от запаха секонд-хенда с одежды

Перед стиркой стоит провести предварительную обработку. Рекомендуем уделить внимание участкам, где запах концентрируется больше всего — воротникам, подмышкам, поясу или внутренним швам. Используйте специальные средства для предварительной обработки, чтобы подготовить ткань к основному циклу стирки.

Уксус

Самый простой и доступный способ избавиться от запаха — использовать обычный белый уксус. Он действует как природный смягчитель и одновременно эффективно нейтрализует стойкие запахи. Добавьте стакан уксуса прямо в барабан стиральной машины перед запуском цикла. Для большего эффекта первую стирку проведите в тёплой воде только с уксусом, без порошка или других добавок.

Сода

После уксуса повторите стирку в теплой воде, добавив полстакана пищевой соды. Она поможет удалить остаточные запахи и освежит ткань. Завершающий этап — стирка с ферментным моющим средством, которое расщепляет жиры, пятна и органические остатки.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

Как правильно сушить одежду

Чтобы закрепить результат, вещи нужно правильно высушить. Рекомендуем делать это на свежем воздухе, где есть пространство для циркуляции воздуха. Солнечный свет дополнительно уничтожает бактерии. Использование сушилки нежелательно, поскольку тепло может "запечатать" остаточный запах в волокнах.

Чего следует избегать

Не используйте ароматические кондиционеры или сушильные листы. Они создают пленку на ткани, которая удерживает запахи внутри. Лучше дать волокнам возможность полностью очиститься без дополнительных ароматизаторов.

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Об источнике: Better Homes and Gardens Better Homes and Gardens — это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

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