Даже без мяса перловка получится невероятно вкусной: что добавить во время варки

Даже без мяса перловка может стать полноценным и очень вкусным блюдом, если добавить несколько ингредиентов.

https://glavred.info/lifehack/dazhe-bez-myasa-perlovka-poluchitsya-neveroyatno-vkusnoy-chto-dobavit-vo-vremya-varki-10775177.html Ссылка скопирована

Как приготовить перловку, чтобы она получилась вкусной даже без мяса / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно варить перловую кашу

Что добавить во время варки, чтобы перловка получилась вкусной

Перловая крупа относится к продуктам, которые способны приятно удивить своим вкусом при условии правильного приготовления. Хотя многие считают ее слишком простой или пресной, на самом деле перловка может быть нежной, ароматной и насыщенной даже без добавления мяса.

Важную роль играют ингредиенты, которые попадают в кастрюлю вместе с ней во время варки, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

видео дня

Как подготовить крупу

Чтобы получить мягкую и приятную на вкус кашу, перловку нужно замочить как минимум на 6 часов. Это поможет зерну разбухнуть и сократит время варки. Перед этим крупу следует хорошо промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Для идеального результата используйте соотношение 1 часть крупы к 3 или 4 частям воды, так каша получится нежной, но не слишком жидкой.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Что добавить в воду, чтобы улучшить вкус перловки

Лавровый лист

Во время варки в воду рекомендуем добавить лавровый лист. Он придаёт крупе лёгкий пряный аромат и помогает избавиться от характерного запаха, который нравится не всем.

Лук

В воду можно положить целую очищенную луковицу или предварительно слегка обжаренную. Во время варки овощ постепенно отдает свой аромат, делая вкус каши более глубоким и сбалансированным.

Морковь

Морковь делает кашу более яркой и придает ей естественную сладость, особенно если её немного поджарить перед добавлением.

Жир

Две ложки сливочного масла или растительного масла во время варки помогут раскрыть вкус крупы и сделают её более нежной.

Чеснок

Один-два зубчика придадут каше приятный аромат и легкую пикантность, не перебивая естественный вкус перловки.

Специи

Соль стоит добавить сразу, а небольшая щепотка сахара подчеркнет естественный вкус и сделает кашу более сбалансированной. Для выразительного аромата можно использовать черный перец горошком, тимьян, укроп или паприку.

Завершающий штрих

После того как перловка сварилась, не спешите подавать её сразу. Оставьте кашу под крышкой ещё на двадцать минут, за это время она "дойдет" и станет особенно нежной. А кусочек сливочного масла, добавленный в уже готовое блюдо, сделает его ароматным и аппетитным.

Смотрите видео о том, как вкусно приготовить перловую кашу:

@nikiishiina Перловка с яйцом-поше✨ Ингредиенты✨ Перловка 60 г (сухая) Сливки 20% 50 мл Пармезан 80 г Сливочное масло 50 г Яйцо 1 шт. Яблочный уксус 20 мл Копченая паприка ♥️ Бульон ✨ Стебли петрушки Морковь 1 шт. Стебель сельдерея 2 шт. Соль/Перец Соус голландский Желтки 2 шт. Соль Лимонный сок 10 мл Сливочное масло 40 г Зеленое масло Шпинат 100 г Петрушка 100 г Подсолнечное масло 100 мл Приготовление✨ Для бульона морковь, стебли сельдерея и петрушки отвариваем 30 мин. Процеживаем. Предварительно замоченную на ночь перловую кашу отвариваем в бульоне 30 мин. В готовую перловку добавляем сливки, сливочное масло и пармезан. Выпариваем до кремообразной консистенции. Доводим до вкуса. Для зеленого масла бланшируем зелень, избавляемся от лишней влаги и тщательно измельчаем блендером. Нагреваем в сотейнике до появления первых пузырьков и процеживаем через мелкое сито (лучше ещё и через бумажное полотенце). Для соуса "Голландез" отделяем два желтка, добавляем соль и лимонный сок. Ставим на водяную баню и перемешиваем 30 секунд, добавляем сливочное масло и загущаем соус. При остывании соус станет ещё гуще, поэтому оставьте его чуть более жидким. Подаем с копченой паприкой♥️ Приятного аппетита✨#мастершеф #мастершеф14 #мш14 #мш #готовимдома #рецепт #готовим ♬ UNSTOPPABLE EVENING - finetune

Читайте также:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред