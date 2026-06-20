Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Казалось бы, приготовить пельмени очень просто, но одна распространённая ошибка может полностью испортить блюдо.

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Почему нельзя бросать пельмени в кипяток / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как правильно варить пельмени

Когда нужно опускать пельмени в воду

Почему нельзя бросать пельмени в кипяток

Пельмени кажутся простым блюдом, но на практике часто превращаются в разваренную массу уже в первые минуты приготовления. Самая частая ошибка — опускать их в кипящую воду.

Главред расскажет, как правильно варить пельмени, чтобы они не слипались и не трескались.

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Почему нельзя бросать пельмени в кипяток

Когда замороженные пельмени попадают в кипяток, тесто резко реагирует на температуру, пишет ТСН. Внешний слой быстро нагревается и начинает расширяться, а внутри начинка еще холодная. Из-за этого перепада тесто трескается, и сок вытекает в воду. Далее пельмени теряют форму и начинают слипаться.

Проблему усугубляет активное кипение. В бурлящей воде пельмени постоянно двигаются, ударяются о дно и друг о друга. Для тонкого теста это лишняя нагрузка, которую оно часто не выдерживает.

Оптимальная температура

Закладывать пельмени нужно не в бурлящий кипяток, а в воду, которая уже почти закипает или кипит на слабом огне. Это примерно 90–95 °C. Такой режим позволяет тесту равномерно прогреться и сохранить форму.

Пошаговое приготовление

В кастрюлю налейте достаточно воды, чтобы пельмени могли свободно плавать.

Доведите воду до состояния почти кипения, без бурных пузырьков.

Добавьте соль сразу, чтобы вкус распределился равномерно.

Опускайте пельмени по одному, чтобы они не слиплись, и сразу перемешайте, чтобы избежать прилипания ко дну.

Затем доведите воду до слабого кипения.

Когда пельмени всплывут, оставьте их ещё на 3–7 минут.

Затем выньте шумовкой и сразу подавайте.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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