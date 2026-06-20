Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Читайте в материале:
- Как правильно варить пельмени
- Когда нужно опускать пельмени в воду
- Почему нельзя бросать пельмени в кипяток
Пельмени кажутся простым блюдом, но на практике часто превращаются в разваренную массу уже в первые минуты приготовления. Самая частая ошибка — опускать их в кипящую воду.
Главред расскажет, как правильно варить пельмени, чтобы они не слипались и не трескались.
Почему нельзя бросать пельмени в кипяток
Когда замороженные пельмени попадают в кипяток, тесто резко реагирует на температуру, пишет ТСН. Внешний слой быстро нагревается и начинает расширяться, а внутри начинка еще холодная. Из-за этого перепада тесто трескается, и сок вытекает в воду. Далее пельмени теряют форму и начинают слипаться.
Проблему усугубляет активное кипение. В бурлящей воде пельмени постоянно двигаются, ударяются о дно и друг о друга. Для тонкого теста это лишняя нагрузка, которую оно часто не выдерживает.
Оптимальная температура
Закладывать пельмени нужно не в бурлящий кипяток, а в воду, которая уже почти закипает или кипит на слабом огне. Это примерно 90–95 °C. Такой режим позволяет тесту равномерно прогреться и сохранить форму.
Пошаговое приготовление
- В кастрюлю налейте достаточно воды, чтобы пельмени могли свободно плавать.
- Доведите воду до состояния почти кипения, без бурных пузырьков.
- Добавьте соль сразу, чтобы вкус распределился равномерно.
- Опускайте пельмени по одному, чтобы они не слиплись, и сразу перемешайте, чтобы избежать прилипания ко дну.
- Затем доведите воду до слабого кипения.
- Когда пельмени всплывут, оставьте их ещё на 3–7 минут.
- Затем выньте шумовкой и сразу подавайте.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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