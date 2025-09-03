Очень вкусный ужин за 20 минут: рецепт ленивых пельменей без лепки

Чтобы приготовить ужин не обязательно долго стоять на кухне над плитой. Даже на первый взгляд затратные по времени блюда можно приготовить за считанные минуты. Например, очень вкусные пельмени.
Главред узнал прекрасный рецепт ленивых пельменей без лепки, который в TikTok опубликовала украинский блогер Анна Тимошенко.
Ленивые пельмени - рецепт
Ингредиенты:
- Фарш 500 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Соль
- Черный перец
Для теста:
- Яйца 2 шт.
- Молоко 3 ст.л.
- Мука 200 г муки
Для начала надо подготовить начинку для будущих пельменей. Для этого достаточно добавить к любому фаршу нарезанный лук, соль и перец. Все хорошо вымешиваем и формируем из фарша шарики.
Следующим шагом готовим тесто. В миске соединяем яйцо и молоко, а в отдельную посуду насыпаем муку. Когда все будет готово, шарики из фарша хорошо обмакиваем в муке, а затем яичной массе два раза. Последним слоем снова обваливаем будущие пельмени в муке.
После этого остается сварить ленивые пельмени, как и обычные, в подсоленной кипящей воде. В среднем это 5-7 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивые пельмени:
@timoshenkoanna13 Ленивые пельмени ? Рецепт ???? Нужно ✅ -фарш любой 500 гр -лук 1 шт -яйца 2 шт -молоко 3 ст.л -мука +-200 гр -соль,черный перец Весь процесс приготовления на видео ? #пельмени#пельмень#пельмешки#пельменирецепт#пельмени♬ оригинальный звук - Аня Тимошенко
О персоне: Анна Тимошенко
Анна Тимошенко - украинский блогер с аудиторией более 45 тысяч пользователей в TikTok. Анна публикует видео с рецептами на любой случай и вкус.
