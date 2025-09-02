Будет готов к приходу гостей: рецепт вкуснейшего творожного пирога за 15 минут

Когда гости на пороге, а дома нет ничего вкусного, на первый взгляд, тяжело приготовить что-то изысканное на скорую руку. Однако рецепт идеального творожного пирога спасет ситуацию.
Как узнал Главред, в TikTok justinaaa_d украинский блогер Юстина рассказала, как из простых ингредиентов приготовить невероятно вкусный десерт, который покорит всех своим вкусом.
Творожный пирог - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Сахар пол стакана
- Ванильный сахар
- Масло 60 мл
- Молоко 60 мл
- Мука 250 г муки
- Разрыхлитель
Для начинки:
- Домашний творог 300 г
- Сахар полстакана
- Кукурузный крахмал 1 ст. л.
- Сливки
Для начала нужно приготовить тесто на пирог. Для этого в миске взбиваем миксером яйца с сахаром и ванильным сахаром пока масса не увеличится вдвое и не побелеет.
Далее надо добавить молоко, масло и снова хорошо все взбить миксером. Последними к будущему тесту надо добавить муку и разрыхлитель.
Когда масса будет хорошо взбита миксером, можно приступить к приготовлению творожной начинки. Для этого творог, сахар, крахмал и сливки перебиваем блендером до гладкой массы.
Последний шаг - это формирование пирога. В форму для выпекания кладем пергамент и заливаем сначала тесто, а сверху с помощью кондитерского мешка выкладываем и творожную массу.
Творожный пирог выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить творожный пирог за 15 минут:
@justinaaaaa_d
Рецепт ⬇️ - 2 яйца - пол стакана сахара - ванильный сахар - 60 мл масла - 60 мл молока - 250 г муки - разрыхлитель Творожная начинка: - 300 г творога - полстакана сахара - 1 ст л кукурузной муки - немного сливок♬ original sound - Headbangers Dan
Вас может заинтересовать:
- Как приготовить настоящую домашнюю сметану: кулинар поделился легким рецептом
- Когда лень готовить: рецепт вкусного ужина за 15 минут
- Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого
Об источнике: justinaaaaa_d
justinaaaaa_d - TikTok-страница украинского блогера Юстины, которая рассказывает аудитории о собственной жизни, уходе за ребенком и делится полезными советами и рецептами вкусных блюд. На страницу блогера подписаны более 8 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред