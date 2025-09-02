Будет готов к приходу гостей: рецепт вкуснейшего творожного пирога за 15 минут

Простой рецепт творожного пирога, который выручит в случае незапланированных гостей.

Рецепт простого, но очень вкусного пирога на осень / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Когда гости на пороге, а дома нет ничего вкусного, на первый взгляд, тяжело приготовить что-то изысканное на скорую руку. Однако рецепт идеального творожного пирога спасет ситуацию.

Как узнал Главред, в TikTok justinaaa_d украинский блогер Юстина рассказала, как из простых ингредиентов приготовить невероятно вкусный десерт, который покорит всех своим вкусом.

Творожный пирог - рецепт

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Сахар пол стакана

Ванильный сахар

Масло 60 мл

Молоко 60 мл

Мука 250 г муки

Разрыхлитель

Для начинки:

Домашний творог 300 г

Сахар полстакана

Кукурузный крахмал 1 ст. л.

Сливки

Для начала нужно приготовить тесто на пирог. Для этого в миске взбиваем миксером яйца с сахаром и ванильным сахаром пока масса не увеличится вдвое и не побелеет.

Далее надо добавить молоко, масло и снова хорошо все взбить миксером. Последними к будущему тесту надо добавить муку и разрыхлитель.

Когда масса будет хорошо взбита миксером, можно приступить к приготовлению творожной начинки. Для этого творог, сахар, крахмал и сливки перебиваем блендером до гладкой массы.

Последний шаг - это формирование пирога. В форму для выпекания кладем пергамент и заливаем сначала тесто, а сверху с помощью кондитерского мешка выкладываем и творожную массу.

Творожный пирог выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.

Приятного аппетита!

Об источнике: justinaaaaa_d justinaaaaa_d - TikTok-страница украинского блогера Юстины, которая рассказывает аудитории о собственной жизни, уходе за ребенком и делится полезными советами и рецептами вкусных блюд. На страницу блогера подписаны более 8 тысяч пользователей.

