Идеально на завтрак или обед: рецепт ленивого хачапури на сковороде за 10 минут

Грузинская кухня нравится многим и для того, чтобы побаловать себя ее блюдами не обязательно идти в ресторан или тратить много времени на кухне у плиты.
Главред узнал, как приготовить ленивое грузинское хачапури дома за несколько минут из простых и доступных ингредиентов. Рецептом блюда в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.
Ленивое хачапури - рецепт
Ингредиенты:
- Молоко 150 мл
- Яйца 1 шт.
- Мука 100 г муки
- Разрыхлитель пол ч.л.
- Твердый сыр 150 г
- Соль
Для приготовления ленивого хачапури в миске нужно смешать молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Далее надо натереть твердый сыр и добавить его в массу.
Когда масса будет вымешана, ее выкладываем на разогретую и смазанную маслом сковородку и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
Хачапури с сыром готово, приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивое хачапури:
@gotuyemo_v_kayf Ленивый хачапури на сковороде ?? Сохраняй рецепт, чтобы потом не искать! Ингредиенты: Молоко - 150 мл Яйца - 1 шт Мука - 100г Разрыхлитель - 0,5 ч.л Твердый сыр - 150 г Щепотка соли Соединить все ингредиенты и обжарить до золотистого цвета с обеих сторон. #хачапури#ленивыйхачапури#быстрыерецепты#завтрак#рецепт♬ Bake & Shake - ZayZonic
Вас может заинтересовать:
- Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет все
- Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее время
- Как приготовить обычное куриное филе, чтобы все ахнули - отличный рецепт
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред