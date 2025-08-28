Идеально на завтрак или обед: рецепт ленивого хачапури на сковороде за 10 минут

Простой рецепт невероятно вкусного хачапури.

Как приготовить ленивое хачапури / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Грузинская кухня нравится многим и для того, чтобы побаловать себя ее блюдами не обязательно идти в ресторан или тратить много времени на кухне у плиты.

Главред узнал, как приготовить ленивое грузинское хачапури дома за несколько минут из простых и доступных ингредиентов. Рецептом блюда в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинский блогер Анна.

Ленивое хачапури - рецепт

Ингредиенты:

Молоко 150 мл

Яйца 1 шт.

Мука 100 г муки

Разрыхлитель пол ч.л.

Твердый сыр 150 г

Соль

Для приготовления ленивого хачапури в миске нужно смешать молоко, яйцо, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Далее надо натереть твердый сыр и добавить его в массу.

Когда масса будет вымешана, ее выкладываем на разогретую и смазанную маслом сковородку и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.

Хачапури с сыром готово, приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ленивое хачапури:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

