Как отмыть кухню от жира - простые средства без вреда для мебели

Как отмыть кухню от жира без агрессивных средств? Это можно сделать с помощью соды, уксуса, мыла и лимонной кислоты - эффективно, дешево и безопасно для мебели.

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Как отмыть очень грязную кухню от жира? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как отмыть кухню от липкого налета и жира

Как быстро отмыть шкафчики на кухне

Уборкана кухне - это всегда сложный процесс. Если обычную пыль можно легко вытереть, то жир и брызги убрать гораздо сложнее. Именно поэтому кухня часто становится болезненной темой для каждой хозяйки. Особенно обидно, когда после длительного мытья шкафчиков или плиты вы замечаете поврежденную поверхность. Слишком агрессивные химикаты или жесткие щетки могут сыграть злую шутку: стремление к чистоте оборачивается проблемами. В этом материале Главред расскажет, как эффективно очистить даже запущенную кухню без чрезмерных затрат и усилий.

Удаляем жир на кухне - сода как первая помощь

Жир может оседать везде - от вытяжки до кухонных шкафчиков. Самый простой и доступный способ борьбы с ним - содовая паста. Для этого смешайте 3-4 столовые ложки соды с 1-2 ложками воды до состояния густой массы. Нанесите смесь на загрязнение и оставьте на 30-40 минут. Затем смойте обычной губкой. Именно об этом методе рассказывают на Ютуб-канале "Лайфхаки TopTen".

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Если сода не справляется, стоит попробовать уксус или водку - эти жидкости прекрасно расщепляют жиры. Обильно смочите губку или распылите раствор через пульверизатор, оставьте на 20 минут и протрите сухой тряпкой.

Борьба с липким налетом - бабушкины методы в действии

Для более сложных случаев подойдет проверенное средство: смешайте водку, уксус и натертое хозяйственное мыло в пропорции 1:1:1. Когда мыло растворится, нанесите пасту на грязные поверхности и оставьте на 30-40 минут. Это поможет убрать даже застарелый липкий налет.

Как отмыть засохший жир - лимонная атака

Старый жир вывести непросто, но лимонная кислота - ваш союзник. Смешайте литр воды, упаковку лимонной кислоты и 100 мл средства для мытья посуды. Нанесите на поверхность и оставьте на 30-40 минут. Для усиления эффекта смочите в этом растворе старое полотенце и положите на загрязнение.

Как отмыть кухонные фасады - советы без риска

Перед тем как выбрать средство для очистки фасадов, обратите внимание на тип покрытия:

Натуральное дерево, пленка или шпон имеют разные правила ухода.

Не используйте металлическую щетку для поверхностей с пленкой - это приведет к царапинам.

Шпон нельзя обильно увлажнять - покрытие может вздуться или отклеиться.

Средства с хлором хоть и эффективны против жира, но могут повредить краску на фасаде.

Агрессивная химия при неправильном использовании не только не поможет, но и испортит внешний вид мебели. Бережно подобранные натуральные смеси - более безопасная альтернатива.

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YouTube-канал "Лайфхаки TopTen" - что это за ресурс? YouTube-канал "Лайфхаки TopTen" публикует короткие видео с полезными советами для здоровья, питания, быта и ухода за собой. Формат контента - лаконичные ролики с быстрыми советами, которые легко применить в повседневной жизни. Среди тем - выбор продуктов, лайфхаки для дома, влияние сахара, польза чая и тому подобное. Канал имеет более 1 600 подписчиков и ориентируется на практичность без лишних деталей.

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