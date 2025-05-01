Где лучше расположить микроволновку на кухне: неочевидные идеи для экономии места

Варианты размещения микроволновки - оптимальные решения для любого размера кухни.

https://glavred.info/life/gde-luchshe-raspolozhit-mikrovolnovku-na-kuhne-neochevidnye-idei-dlya-ekonomii-mesta-10660997.html Ссылка скопирована

Куда лучше поставить микроволновку на кухне? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Куда лучше поставить микроволновку на кухне

Как можно спрятать микроволновую печь на кухне

В наше время очень трудно представить себе кухню без микроволновой печи. В ней очень удобно разогревать пищу, готовить блюда и размораживать продукты. Но остается вопрос: куда ее лучше поставить, чтобы было удобно ею пользоваться и при этом она не занимала много места, которого на кухне и так всегда не хватает? Главред расскажет о самых популярных вариантах расположения микроволновой печи на кухне.

Место в кухонном гарнитуре

В кухонном гарнитуре всегда можно предусмотреть место для микроволновой печи. Об этом нужно подумать заранее, когда вы заказываете или покупаете кухонный гарнитур.

видео дня

Поставить на столешницу

Такой вариант будет самым функциональным, поскольку вы сможете установить микроволновую печь в любом удобном для вас месте на рабочей поверхности. Однако этот способ не подойдет для маленькой кухни, поскольку может лишить хозяйку рабочего пространства.

Место на полке или подвешивание с помощью кронштейнов

Микроволновую печь можно просто поставить на полку. Полку вы можете повесить самостоятельно или пригласить мастера. Также стоит помнить, что рядом должна быть розетка для подключения прибора. Можно также подвесить микроволновую печь с помощью кронштейнов. В этом случае ее можно расположить между верхними шкафчиками и столешницей, на высоте примерно на уровне глаз. Такой способ будет очень удобным и эффективным на небольшой кухне, где и так мало места. Однако и на большой кухне такой вариант может гармонично вписаться. В любом случае нужно помнить, что микроволновой печи нужно пространство вокруг себя, а также нельзя допускать никаких колебаний техники во время работы.

Расположение под столешницей

Этот способ стоит использовать лишь тогда, когда другие методы для вашей кухни не подходят. Размещение микроволновой печи на низком уровне само по себе является неудобным.

Место над духовкой

Своеобразный тандем микроволновой печи и духовки гармонично смотрится на кухне - она приобретает современный вид и изящество. Такой вариант удобен, ведь печь расположена на уровне глаз и обеспечивает максимальный комфорт в пользовании.

Расположение в стенной нише

Этот способ невозможно реализовать без предварительного планирования во время ремонта или заказа кухонного гарнитура. В противном случае придется прилагать лишние усилия, когда кухня уже полностью укомплектована. Кроме того, можно повредить готовую композицию во время ремонтных работ. Но в целом этот вариант очень интересный, ведь техника прячется в нишу. Важно, чтобы рядом была розетка, а вокруг микроволновой печи оставалось свободное пространство.

На холодильнике

Поставить микроволновую печь на холодильник - не самая лучшая идея. А если быть точнее - совсем неправильная с точки зрения безопасности и удобства. Холодильник имеет свойство вибрировать, а эта вибрация провоцирует колебания всего, что на нем расположено. Это может привести к поломке микроволновой печи. Что касается удобства, то такое расположение слишком высокое для частого пользования, поскольку современные модели холодильников обычно имеют большую высоту.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред