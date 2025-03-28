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Как быстро разморозить мясо без микроволновки: гениальный трюк от хозяйки

Алёна Воронина
28 марта 2025, 09:23
54
Мясо очень быстро разморозится, если его положить между двумя обычными кухонными предметами.
Мясо
Как быстро разморозить мясо без микроволновки/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

  • Как быстро разморозить мясо без микроволновки
  • Как лучше всего размораживать мясо

Если вы забыли вынуть мясо из морозильной камеры наперед, то, по словам мамы двоих детей, есть быстрый способ разморозить его без использования микроволновой печи.

Лазара Сторм поделилась в TikTok нетрадиционным, но эффективным способом размораживания замороженного мяса - используя два предмета, которые уже есть у вас на кухне, пишет express.co.uk.

видео дня

"Вы бы поверили мне, если бы я сказала вам, что вы можете разморозить кусок мяса - курицу, это может быть стейк... что угодно - всего за пару часов?", - отметила она в видео.

Далее Лазара продемонстрировала свой лайфхак, как быстро разморозить мясо. Она взяла из морозилки пакет замороженного бараньего фарша и положила запечатанное мясо между двумя пустыми металлическими кастрюлями.

Не прошло и двух часов, как фарш стал мягким. Хозяйка проверила его и показала на камеру, насколько мягким он стал, а затем показала на часах, что это заняло всего 1 час и 47 минут.

"Это безумно, я знаю. Но это работает", - добавила Лазара.

Пользователи под видео оставили различные комментарии. Некоторые восхищались таким способом, некоторые предлагали свои варианты, как быстро разморозить мясо в воде и другими способами.

В Seasoned Advice объяснили, что стоит за этим процессом с научной точки зрения.

"Замечали ли вы когда-нибудь, что если вы ходите на улицу в холодный день и касаетесь металлического предмета, металл кажется холоднее воздуха? Причина в том, что твердые вещества и жидкости передают тепло лучше, чем газы. Если вы поставите стейк на тарелку для размораживания, над ним будет воздух, а внизу - воздушная подушка. Когда вы помещаете стейк между двумя кастрюлями, в одной из которых есть большая масса теплой воды, тепло от воды будет поступать в мясо, и вес воды выдавливает воздух из-под стейка, обеспечивая его хороший контакт с кастрюлей внизу. Все это увеличивает теплообмен и скорость размораживания", - говорится в объяснении.

Смотрите видео о том, как быстро разморозить мясо без микроволновки:

@lazara.storm ⚠️ LIFE HACK ⚠️ кто знал, потому что я точно не знал... Больше нет стресса, если вы не вытащили его первым делом утром!!!!! Спасибо потом ???? #lifehacks#didyouknow#facts♬ оригинальный звук - Lazara Storm

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