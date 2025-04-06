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Почему никогда нельзя греть чай в микроволновке - неожиданное объяснение ученых

Юрий Берендий
6 апреля 2025, 13:19
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Подогревать чай в микроволновке может показаться удобно, но эксперты предостерегают, что это может испортить вкус напитка и лишить его полезных свойств.
Почему никогда нельзя греть чай в микроволновке - неожиданное объяснение ученых
Почему никогда нельзя греть чай в микроволновке - объяснение ученых / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

  • Почему нельзя разогревать кофе в микроволновке
  • Можно ли греть чашку с чаем в микроволновке

Кажется, обычное дело - поставить чашку холодного чая в микроволновку, нажать несколько кнопок и через минуту снова наслаждаться теплым напитком. Но на самом деле такая привычка может иметь неприятные последствия.

Главред выяснил, почему нельзя разогревать чай в микроволновке.

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Почему нельзя заваривать чай в микроволновке

По словам профессора материаловедения из Университетского колледжа Лондона Марка Медовника, "единственное, что хуже чая, подогретого в микроволновке, - это чай, который подают в самолетах".

"Основная причина не подогревать его заключается в том, что он будет не очень вкусным. Чай из микроволновки - ужасный. Просто ужасный", - сказал он в разговоре с MailOnline.

Предыдущие исследования показали, что при кипячении воды в чайнике тепло поднимается снизу: нагретая вода становится менее плотной и движется вверх благодаря конвекции, тогда как более холодная вода опускается вниз и тоже нагревается, пока температура не выравнивается по всему объему. В микроволновке же электромагнитное поле нагревает воду неравномерно, создавая "горячие точки" и вызывая ситуацию, когда верхний слой воды горячее нижнего.

Профессор Марк Мёдовник отмечает, что за насыщенный вкус чая отвечают флавоноиды - природные соединения, которые быстро испаряются. Это делает чай особенно уязвимым к повторному нагреванию, ведь часть вкуса просто исчезает.

"Они просто исчезают, поэтому если вы не выпьете чай сразу после заваривания, то их останется не так много. А если вы подогреете чай, то получите ноль. Они не остаются надолго, и если вы снова его нагреете, то они еще быстрее исчезнут. Кофе - более снисходительный напиток, но чай имеет более деликатную вкусовую гамму", - говорит он.

Можно ли разогревать кофе в микроволновке

То же касается и кофе, по мнению ученого, хотя он выдерживает больше, в нем также много летучих флавоноидов, поэтому для настоящих ценителей вкуса повторное подогревание не рекомендуется.

Мёдовник также добавил, что худший чай по вкусу - тот, который подают в самолете. Причина - сочетание низкого атмосферного давления и сухого воздуха в салоне, что снижает восприятие вкуса и запахов на высоте.

Можно ли приготовить чашку чая в микроволновке

Профессор Крис Бадд с факультета математических наук Университета Бата считает, что подогревать чай в микроволновой печи вполне допустимо. По его словам, поскольку вода хорошо поглощает микроволны, а конвекционные потоки обеспечивают равномерный нагрев, вероятность появления горячих точек минимальна.

"Однако будьте осторожны с керамическими чашками - они являются отличными проводниками микроволн и могут очень сильно нагреваться. В отличие от этого, при приготовлении пищи в микроволновой печи могут возникать горячие и холодные пятна из-за стоячих волн и плохой теплопроводности, именно поэтому важно перемешивать пищу после нагрева", - сказал он.

Как правильно греть чай в микроволновке

А вот профессор Куан Вуонг из Университета Ньюкасла советует не просто разогревать, но и заваривать чай в микроволновке. Он рекомендует нагревать его в течение 2-3 минут, чтобы получить напиток с максимальной концентрацией фитохимических веществ, полезных для здоровья.

По словам Вуонга, микроволновая печь способствует быстрому и эффективному извлечению полезных соединений из чайных листьев благодаря интенсивному и равномерному теплу. За считанные минуты можно достичь такого же уровня экстракции, как при 20-минутном заваривании при температуре 80°C. В то же время он признает, что такой чай может уступать по вкусу и аромату традиционному.

Можно ли разогревать чашку в микроволновке

Представительница Yorkshire Tea добавила, что каждый знает, как обидно, когда оставляешь чашку чая и возвращаешься к уже остывшему напитку.

"Мы в Yorkshire Tea рекомендуем снова поставить чайник и заварить свежую заварку. Это не всегда практично, и некоторые люди используют микроволновую печь, чтобы подогреть чай. Но это может сделать его вкус немного странным, особенно если вы добавили молоко и сахар", - сказала она.

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Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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