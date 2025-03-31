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Плохая новость для многих: названа худшая и лучшая поза для сна

Юрий Берендий
31 марта 2025, 22:36
171
Специалист рассказал, какие позы для сна могут навредить, а какие помогут улучшить осанку и качество отдыха.
Плохая новость для многих: названа худшая и лучшая поза для сна
На каком боку правильно спать - какая лучшая поза для сна / Коллаж Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • В каких позах вредно спать
  • В какой позе лучший сон

Каждый имеет свою комфортную позу для сна, но некоторые из них гораздо полезнее для организма, чем другие. Эксперт по осанке предостерегает, что есть одна позиция, которой стоит избегать, если вы хотите сохранить здоровье спины, и это плохая новость для тех, кто спит в так называемой "сквотерской" позе.

Главред выяснил, в какой позе не следует спать.

видео дня

На каком боку нельзя спать - какая опасная поза для сна

Основатель компании Levitex, которая специализируется на производстве пенопластовых подушек и матрасов, называет позу "сквотер" - когда человек лежит наполовину на животе, наполовину на боку, с руками под подушкой и согнутыми в коленях ногами - "худшей из возможных", сообщает Express.

Джеймс Лейнхардт, имея более 10-летний опыт работы с людьми, страдающими хроническими заболеваниями и последствиями серьезных травм, помогает улучшить их осанку и качество жизни.

"Посмотрите на изгиб шеи, и я уверен, что вы всегда лежите одной и той же стороной. Посмотрите на изгиб бедер. Могу поспорить, что у вас болят даже колени", - пояснил он.

Смотрите видео о том, какая поза для сна запрещена:

Джеймс также предостерегает, что позы "Аплодисменты", "Разрушитель" и "Ежик" являются достаточно вредными для позвоночника, поскольку предусматривают скручивание спины и шеи в разных направлениях.

Какая поза для сна самая здоровая

В видео, опубликованном на странице бренда в TikTok, он отметил, что рекомендует лишь две оптимальные позы для сна, если только у вас нет медицинских показаний спать на животе, что случается крайне редко.

Первая из них - поза "солдата", которая предполагает сон на спине в ровном положении.

"Если вы лежите на спине, ваш позвоночник сразу же поддерживается матрасом, и вы имеете наиболее равномерное распределение веса тела", - говорится в видео.

Чтобы сделать эту позу еще полезнее для позвоночника, эксперт советует подкладывать подушку под колени. Это поможет изменить наклон таза, обеспечивая лучший контакт спины с матрасом и дополнительную поддержку.

Второй вариант - сон на боку в позе "мечтателя", которая, по словам Джеймса, вызывает наименьшую нагрузку на позвоночник.

"Вам нужно, чтобы ваши уши, плечи, бедра, колени, лодыжки были положены друг на друга", - указывает он.

Для дополнительного комфорта он рекомендует размещать подушку между коленями и лодыжками, что поможет снять напряжение с ног и улучшить поддержку тела во время сна.

Какая поза для сна лучшая

Оказывается, эти позиции, включая использование подушек, прекрасно подходят и для жаркой погоды, поскольку они могут усилить циркуляцию воздуха.

Интересно, что эти позы для сна, в частности с использованием подушек, прекрасно подходят и для жаркой погоды, поскольку способствуют лучшей циркуляции воздуха.

Эксперт по сну Сэмми Марго из Dreams объясняла, что сон на боку с подушкой между ногами помогает выровнять позвоночник и улучшить воздухообмен.

"Эта позиция также может быть особенно полезной для людей, страдающих от храпа или апноэ во сне, поскольку она помогает держать дыхательные пути открытыми".

А позиция на спине с подушкой под коленями способствует лучшему кровообращению, уменьшает усталость, боль и отёчность ног, что помогает эффективнее рассеивать тепло.

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